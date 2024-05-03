مشاركة مميزة لـ«مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة» في المعرض

المصدر: أبوظبي – البيان

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تشارك مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الثالثة والثلاثين، الذي يستمر حتى 5 يوليو الجاري، بجناح متميز يضم مجموعة واسعة من الفعاليات المعرفية، وباقة متنوعة من الإصدارات باللغتين العربية والإنجليزية. واستقبل جناح مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، حيث اطلع على «مؤشر المعرفة العالمي»، وقامت المؤسسة بإهداء معاليه كتاب «التسامح بين الفضائل»، أحد إصدارات برنامج دبي الدولي للكتابة، والذي أُقرّ لطلاب الدراسات العليا في جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية.

وأكد جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أهمية مشاركة المؤسسة في فعاليات الدورة الحالية معرض أبوظبي الدولي للكتاب، وذلك إيماناً بدورها في دعم مسيرة العلم ونشر المعرفة، وترسيخ ثقافة القراءة والاطلاع، وتحفيز الإبداع الأدبي والفكري وأضاف: تأتي مشاركة المؤسسة في إطار سعيها الدائم لتعزيز التبادل المعرفي بين مختلف الدول العربية، وتوفير منصة واسعة لعشاق الكتب والباحثين للاطلاع على أحدث الإصدارات والإنتاجات الفكرية والأدبية. لافتاً إلى مشاركة المؤسسة ضمن جناح خاص يضم مجموعة واسعة من إصداراتها المتنوعة.

ويحتضن جناح المؤسسة سلسلة من الفعاليات، فضمن مبادرة «بالعربي» التي أطلقتها المؤسسة عام 2013 بهدف تشجيع العرب على استخدام لغتهم الأم، قدّم جمال بن حويرب، جلسة معرفية بعنوان «الشعر والذكاء الاصطناعي». وتحت مظلة «حوارات المعرفة»، التي تنظمها المؤسسة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عقدت جلسة نقاشية بعنوان «الذكاء الصناعي للجميع: الابتكار المراعي للشمولية».