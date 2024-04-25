أغلفة قصص الأطفال .. مفاتيح تشويق تجتذب الصغار إلى عوالم المعرفة

المصدر: دبي ـ وفاء السويدي

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تعتبر أغلفة قصص الأطفال الهوية الأولى للحكاية التي تطلقها من خلال الألوان والشخصيات، لتكون عنصراً جاذباً للطفل لقراءة القصة، ويسعى الكاتب والناشر والرسام على خلق عناصر لتقديم الكتاب بطريقة مشوقة، كما أن الغلاف مفتاح لتجميع المعلومات لدى الطفل، فلا يمكن أن نتخيل قصة أو كتاباً تعليمياً لا يحتوي على رسومات ترافق الفكرة وتشرح التفاصيل.

السر الأساسي

«البيان» التقت مجموعة من الكتاب وأصحاب دور نشر الذين أكدوا على أهمية الغلاف في قصص الأطفال بالذات، وتحدثت الكاتبة هيا القاسم مؤسس دار شمس للنشر وقالت:

الغلاف هو واجهة الكتاب وهو المرآة الأساسية التي تعكس مفهوم الكتاب وعلى هذا الغلاف السر الأساسي في أن يجعل الطفل يقف للوهلة الأولى أمام الكتاب ليفكر إذا كان يريد أن يشتري أو لا، إذا استطاع الغلاف جذب الطفل فستكون هذه المساحة الأولى لشرائه، وإذا لم يجذبه لن يقف حتى يقرأ ما بداخل هذا الكتاب.

ولذلك كل ما كان الرسام والناشر أذكياء بانتقاء هوية الغلاف وعناصر جاذبة للطفل كل ما كانت نسبة اختيار الكتاب أعلى، لذلك دائماً نحن ننوه إلى عدم الاستهانة بانتقاء تفاصيل الغلاف لنجاح الكتاب فهو مبني على مرآته الأولى.

الجاذبية البصرية

وفي السياق نفسه، تحدثت الكاتبة نور أحمد عرب مؤسس دار نور للنشر والتوزيع والمتخصصة في الكتابة للأطفال وتقول: رسومات الغلاف في قصص الأطفال تلعب دوراً حاسماً في جذب الأطفال للقراءة، وهناك بعض الطرق التي تؤثر بها رسومات الغلاف على جاذبية القصة للأطفال مثل الجاذبية البصرية وهي رسوم الغلاف التي تكون العنصر الأول للفت انتباه الطفل إلى الكتاب.

إذا كانت جذابة وملونة ومثيرة للاهتمام، فإن الطفل سيرغب في معرفة المزيد حول القصة التي تحتويها، إضافة إلى التواصل المباشر مع القصة حيث يمكن لرسومات الغلاف أن تعكس مشاهد أو شخصيات من القصة، مما يمنح الطفل لمحة عن محتوى القصة ويشجعه على استكشافها.

التوجيه

وتضيف نور أحمد عرب: من الطرق الأخرى لجذب الأطفال هي توجيه العواطف والمشاعر حيث يمكن للرسومات الغلافية نقل المشاعر والمواقف بطريقة مرئية، مما يساعد الأطفال على فهم الشخصيات والمواقف بشكل أعمق ويزيد من تأثير القصة عليهم، كما أن رسومات الغلاف يمكن أن تحفز الخيال والتفاعل مع القصة.

حيث يمكن للأطفال أن يبدؤوا في إنشاء قصصهم الخاصة استناداً إلى الصور التي يراها، كما تسهم الصور في تمييز الكتب عن بعضها البعض وتمنح كل كتاب شخصية خاصة به، مما يجعل الأطفال يشعرون بالفضول لاكتشاف ما الذي يخبئه كل كتاب. لذلك رسومات الغلاف عامل مهم في تشجيع الأطفال على قراءة الكتب، حيث تعمل على جذبهم وتحفز خيالهم وتوجه مشاعرهم نحو مغامرة القصة.