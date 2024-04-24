روائع فنية جديدة في وجهات دبي تكرّس ثقافة الاستدامة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ازدانت «سيتي ووك» و«ذا بييتش في جميرا بيتش ريزيدنس»، في دبي، بروائع فنية فريدة، مؤخراً، ثيمتها الأساسية ثقافة الاستدامة، إذ يبلغ عددها أربع قطع فنية جديدة آسرة ابتكرها الطلاب في دبي.

وتتوّج هذه المنحوتات مبادرة المسؤولية الاجتماعية للشركات التي دشنتها شركة «ميريكس للاستثمار» على مدار ستة أشهر لتحقيق الهدف الرامي إلى تعزيز الوعي البيئي بين الشباب، حرصاً على فتح آفاق الحوار والعمل.

وشهدت المبادرة الخاصة بالبرنامج، مشاركة أكثر من 110 طلاب من مؤسسات تعليمية مرموقة منها «أكاديمية دبي الدولية في تلال الإمارات» و«أكاديمية دبي الدولية في البرشاء» و«مدرسة كوليجايت الدولية» و«المدرسة الفرنسية الدولية التابعة للجمعية الفرنسية اللبنانية للتربية والثقافة» و«مدرسة رافلز الدولية» و«أكاديمية رافلز العالمية».

ورش عمل

شارك الطلاب في برنامج شامل يضم 32 ورشة عمل على مدار خمسة أسابيع بإشراف فنانة الاستدامة المقيمة في دبي كريستين آيريس ويلسون. وبعد ذلك أعاد الأطفال استغلال 250 كغم من المخلفات، بما في ذلك أغطية الزجاجات البلاستيكية ومخلفات الأقمشة والألمنيوم، في ابتكار أربع قطع فنية تدعو إلى التفكير والتأمل.

حرص

وقال شهرام شمسي، الرئيس التنفيذي لشركة «ميريكس للاستثمار»: «انطلقت مبادرتنا نحو الاستدامة بالتعاون مع طلاب المدارس، بناء على رغبتنا رعاية جيل واعٍ بالبيئة وحرصنا على التشجيع على الابتكار بين الشباب...».

متاهة

وتتمثل القطع الفنية المعروضة حالياً في سيتي ووك، بـ: منحوتة سد الفجوة (سيتي ووك) وهي قطعة فنية تفاعلية ابتكرها طلاب «مدرسة كوليجايت الدولية» و«المدرسة الفرنسية الدولية التابعة للجمعية الفرنسية اللبنانية للتربية والثقافة»، و«الأزياء البطيئة ولعبة متاهة الأسلاك الكهربائية» التي ابتكرها طلاب «مدرسة رافلز الدولية» و«أكاديمية رافلز العالمية».

أما في «ذا بييتش في جميرا بيتش ريزيدنس»، فتعرض القطعة الفنية «مقعد أصوات موج المحيط»، وهي مصنوعة بأيدي طلاب «أكاديمية دبي الدولية في تلال الإمارات». وابتكر «منحوتة قمر بدرية ونجومه»،طلاب «أكاديمية دبي الدولية في البرشاء».