الأرشيف والمكتبة الوطنية يختتم فعاليات مؤتمر الترجمة الدولي الرابع بنجاح

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن الأرشيف والمكتبة الوطنية، انعقاد مؤتمر الترجمة الدولي الخامس، 15 و16 أبريل 2025 تحت شعار «الترجمة في سياقات جديدة بين النظريات التقليدية وتطورات الذكاء الاصطناعي».

وأشار عبد الله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية في كلمته خلال اختتام النسخة الرابعة من مؤتمر الترجمة الدولي، إلى أن الأرشيف والمكتبة الوطنية، وانسجاماً مع توجهات قيادتنا الرشيدة نحو مزيد من التقدم، يستهدف مواكبة التطور الذي يشهده العالم بفضل الذكاء الاصطناعي، لاسيما أن الأرشيف والمكتبة الوطنية يمنح الذكاء الاصطناعي اهتماماً كبيراً في هذه المرحلة، وقد مهد الطريق أمام الذكاء الاصطناعي ليدخل من بوابة الترجمة بوصفه تقنية رائدة وهو ذروة الابتكار في هذا الميدان.

تقنيات

وأعرب آل علي، عن أمله بأن يستطيع الأرشيف والمكتبة الوطنية من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، تعزيز أجندة نتاجه الترجمي ليكون بوابة لنقل المعرفة وتبادلها، داعياً المشاركين إلى الاهتمام بهذا الجانب التقني الحديث، الذي من شأنه تعزيز استخدامات الذكاء الاصطناعي في عمليات الترجمة محلياً وعربياً وعالمياً.

وأشاد المدير العام، بما حققه مؤتمر الترجمة الدولي في نسخته الرابعة، وشكر جميع المشاركين الذين أسهموا في إنجاح هذا الحدث العلمي الذي يعد حافزاً على مواصلة الجهود الحثيثة الرامية لتحفيز البحث العلمي في مجال الترجمة والنشر على جميع المستويات، وإيجاد الحلول التي تتصدى للتحديات التي قد تلوح في الأفق في مختلف مجالات الترجمة.

إصدارات

وأكد الأرشيف والمكتبة الوطنية، مواصلة الجهود من أجل إصدار الكتب التي تحتوي بحوث مؤتمر الترجمة الدولي الرابع باللغتين العربية والإنجليزية.

ولفت إلى أن إصدارات النسخة الرابعة من المؤتمر ستتضمن 50 بحثاً ودراسة أكاديمية وعلمية، جرى تقديم 40 منها في جلسات المؤتمر، واختيار عشرة بحوث تلقاها الأرشيف والمكتبة الوطنية من أصحابها الذين لم يشاركوا في المؤتمر.