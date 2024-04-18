مسرحية «الأسد في الداخل» العالمية تحط الرحال بدبي 11 مايو

المصدر: دبي ـ البيان

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أجواء حافلة بالثقافة والترفيه، تنتظر العائلات في مسرح «جميرا زعبيل سراي» بالنخلة في جميرا بدبي، حيث تحط الرحال، للمرة الأولى، المسرحية العالمية «الأسد في الداخل»، بعد جولة ناجحة في المملكة المتحدة لهذا العرض العائلي الجديد للمجموعة الفنية «شاي»، وذلك يومي 11 و12 مايو.

واستلهم العمل من الكتاب العالمي الشهير، الذي بيعت منه ملايين النسخ، وهو من تأليف راشيل برايت وجيم فيلد، إذ نشرته دار نشر مجموعة هاتشيت للأطفال، وقادت عملية الإخراج المسرحي للعمل، سارة بونشون، وأما كلمات الأغاني والموسيقى، فهي لإيمون أودواير (لقاء مختصر).

وتشتهر الشركة المنتجة التي أنتجت هذا العمل، «نيكول انترتينمنت»،، بإبداعها بعضاً من أكثر الأعمال النفية ابتكاراً، من أفلام وإنتاجات مسرحية صديقة للأسرة. وقد حازت في العقد الماضي - جائزة أوليفييه.

ويمثل العرض العائلي في دبي، قيمة مهمة، حيث إنه مستلهم من أبرز الكتب العالمية، النوعية، «الأسد»، والذي تم نشره في عام 2016، إذ أصبح كلاسيكياً حديثاً، وبيع منه أكثر من 200000 نسخة في المملكة المتحدة وحدها. وترجم الكتاب إلى أكثر من 30 لغة حول العالم.

ويحكي العرض العائلي، طبقاً لمضامين الكتاب، قصة تبعث على الدفء عن الثقة واحترام الذات، مضيئة على حكاية الفأر الصغير الخجول الذي ينطلق للخروج في رحلة للعثور على ذاته. وفي مكان جاف ومترب حيث الرمال تتلألأ بالذهب، تقف صخرة مسطحة عظيمة قديمة. وتحت تلك الصخرة في منزل صغير، عاش الأصغر. وأما الكثير من العقبات يتمنى الفأر أن يصبح مثل الأسد قوياً وتهاب زمجرته الحيوانات جميعاً. وفي العموم، تتكيف المسرحية مع هذه القصة الجميلة من خلال الدمى الرائعة والمجموعات المذهلة والروائع الموسيقية.