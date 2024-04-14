«فنون العالم دبي».. دورة لتدشين معايير فنية جديدة

المصدر: دبي - البيان

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تشهد دبي بين 2 و5 مايو المقبل، انطلاق معرض فنون العالم دبي، معرض الفن المعاصر الأبرز في المنطقة، الذي يدشن دورته العاشرة والأكثر طموحاً في تاريخه، بالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي.

واحتفالاً بمرور 10 سنوات من التميز الفني، سيقدم المعرض مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية تضم ما يزيد على 4 آلاف عمل من أكثر من 65 دولة، مع توقعات بحضور أكثر من 15 ألف زائر.

وتأتي هذه الدورة لتأخذ عشاق الفن للمشاركة في رحلة مميزة عبر السنوات العشر الماضية، التي زخرت بالمحطات الفنية البارزة، وتقدم لهم تجربة استثنائية غنية بالأعمال الفنية من مختلف أنحاء العالم.

ويجسد المعرض استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي، الهادفة إلى مضاعفة حجم مساهمة القطاعات الإبداعية في الناتج المحلي الإجمالي فيها بحلول العام 2026، ولا يقتصر ذلك على مضاعفة عدد الشركات الإبداعية والمبدعين في الإمارة، إنما يتجاوزه إلى تسليط الضوء على الأهمية الكبيرة لمعرض فنون العالم دبي في تعزيز اقتصاد دبي الإبداعي المزدهر.

ويمثل هذا المعرض الفني المرموق حجر زاوية في تحقيق هذه الأهداف من خلال استقطاب آلاف الزوار وعرض أعمال لأكثر من 300 فنان ومعرض فني من دبي ومختلف أنحاء العالم، كما يقدم مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية.

ويضم المعرض 12 جناحاً مخصصاً لدول مختلفة، بما في ذلك الإمارات واليابان والهند والصين وتركيا وإيران والولايات المتحدة وآسيا وروسيا وأوروبا والمملكة المتحدة، إضافة إلى جناح مخصص للفن العربي. وتمتد الفعالية أربعة أيام، وتتيح للزوار المشاركة في مجموعة من الأنشطة المميزة التي تتجاوز المفهوم التقليدي للمعارض الفنية، كما تتضمن مجموعة من الأنشطة الفنية التجريبية، والعروض الحية، وسلسلة من الجلسات الحوارية الفنية المخصصة، إلى جانب عدد من ورش العمل.

جولة

وتشمل دورة هذا العام من المعرض إضافة جديدة ومبتكرة، وهي جولة معرض فنون العالم دبي للسياحة الفنية المصممة لجميع الجهات العارضة. ويحتفي المعرض بتنوع وجمال مختلف أشكال التعبير الفني، ويعتزم تجاوز الحدود الفنية التقليدية وإثراء تجارب الجهات الزائرة العارضة من مختلف أنحاء العالم، من خلال جولات إرشادية منظمة وفعاليات فنية تفاعلية في مختلف إمارات الدولة.

ويتطلع المعرض إلى إرساء معايير جديدة لمفهوم المعارض الفنية، ويهدف من خلال إطلاق جولة معرض فنون العالم دبي للسياحة الفنية، إلى منح الجهات العارضة والمشاركين فرصة التعرف إلى النسيج الغني للحضارة الفنية والثقافية في دولة الإمارات، مع تعريف العالم بالمشهد الفني النابض بالحياة في دبي.

منصة

وبات «فنون العالم دبي» من الفعاليات البارزة على أجندة دبي التي يترقبها المبدعون من شتى أنحاء العالم، بفضل ما حققه المعرض على مدار سنواته الماضية من حضور لافت، ما جعل منه منصة عالمية للتواصل الإبداعي وملتقى للأفكار الفنية، ومساهماً رئيساً في تعزيز مكانة دبي على الخريطة العالمية.

ويسلط المعرض الضوء على مشهدها الفني المتنامي، وما يشهده المعرض سنوياً من إقبال لافت، جعل منه نقطة التقاء داعمة للاقتصاد الإبداعي الذي تطمح دبي لأن تكون عاصمته العالمية بحلول 2026، وحاضنة لأصحاب الرؤى الفنية المبتكرة.

وتستعد نخبة من الفنانين المبدعين، للمشاركة في المشهد الفني الفريد لمعرض فنون العالم دبي 2024، حيث يثرون تجارب الزوار بمجموعة من أعمالهم الفنية الإبداعية ورؤاهم المميزة، بما في ذلك مجموعة من الجهات العارضة الحريصة على المشاركة بالمعرض كل عام.

رحلة

ويحضر في المعرض الغاليري الياباني «جابان بروموشن جاليري»، ويضم 54 فناناً، ويسلط الضوء على نخبة من ألمع الفنانين اليابانيين، ويتميز باحتضانه مجموعة من أعمال الفن المعاصر والأعمال الفنية المعتمدة على التقنيات التقليدية، ما يوفر قطعاً فريدة لا توجد في أي مكان آخر غير دبي.

وتضم دورة هذا العام من المعرض مجموعة من العروض المميزة، وتأخذ الجميع في رحلة للتعرف إلى النسيج الغني للعروض الفنية والثقافية العالمية، وتعريف العالم بالمشهد الفني النابض بالحياة في دبي.

وتعود نسبة 40% من الجهات العارضة للمشاركة في دورة 2024 من المعرض لاستعراض أعمالهم، ما يؤكد القيمة المميزة التي يحصلون عليها من مشاركتهم في هذا المجتمع الفني الحيوي.

ويعكس هذا المعدل المرتفع للاحتفاظ بالجهات العارضة، مستويات الثقة والرضا لدى الجهات العارضة ضمن المعرض، ما يعزز مكانة معرض فنون العالم دبي بوصفه وجهة رئيسة للفنانين والمعارض على حد سواء. ويشهد المعرض نمواً متواصلاً في قائمة المشاركين فيه باستمرار، ويؤدي المعرض دوراً محورياً في تعزيز العلاقات طويلة الأمد وتوفير بيئة داعمة للنمو الفني وعقد الشراكات.