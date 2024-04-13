«أفريقيا وبيزنطة» يصل محطته الثانية

المصدر: القاهرة - د ب أ

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تحت عنوان «أفريقيا وبيزنطة»، افتتح، أمس، بمتحف كليفلاند للفن بولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية، المعرض الأثري المؤقت في جولته الثانية بالولايات المتحدة الأمريكية بعد انتهاء مدة عرضه في محطته الأولى بمتحف المتروبوليتان بمدينة نيويورك، ويستقبل المعرض زائريه اعتباراً من اليوم السبت.

ويضم المعرض 11 قطعة أثرية من بينها أربع قطع من مقتنيات المتحف المصري بالتحرير وقطعتان من مقتنيات المتحف القبطي وخمس أخرى من مقتنيات دير سانت كاترين، وتتنوع القطع ما بين أيقونات وأعمال معدنية من تيجان وشمعدانات.

ويضم المعرض كذلك كرسياً وكأساً ومخطوطاً، ومن المقرر أن يستمر المعرض بمتحف كليفلاند حتى 21 يوليو المقبل.

جدير بالذكر أنه تشارك في المعرض 10 دول على مستوى العالم من بينها إيطاليا، وبريطانيا العظمى، وتونس، والسودان، وألمانيا، وقد تم افتتاحه في محطته الأولى في متحف المتروبوليتان للفنون في نيويورك نوفمبر الماضي.