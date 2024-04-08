«ما وراء المدينة 2».. روائع فنية فرنسية تروي جماليات دبي

المصدر: دبي ـــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

روائع فنية متنوعة نابضة بجمال مدينة دبي، تحتضنها النسخة الثانية من المعرض الجماعي «ما وراء المدينة»، الذي تستضيفه الرابطة الفرنسية في دبي 17 أبريل الجاري.

وحقق المعرض نجاحاً لافتاً في نسخته الماضية، وقدم تجربة ثرية لعدد من الفنانات الفرنسيات المقيمات في الإمارات، اللاتي يعملن معاً تحت اسم (رؤى الأنوثة)، حيث يتوقع أن يكون معرض هذا العام أكثر إثارة ودهشة.



معمار وقصص



وتروي أعمال النسخة الثانية من المعرض، جمال المعمار في دبي، وتسرد قصصاً عن بيئتها.

ويحل الشاعر الإماراتي عادل خزام ضيف شرف هذا الحدث، مشاركاً بعدد من قصائده المستوحاة من حياة المدينة، والتي تتماشى وأجواء المعرض. ويضم المعرض مشاركة استثنائية للفنانة الفرنسية بنديكيت

غيمونيت، وتعتمد ممارسة الرسم لديها، على مزج مواد الرسم التي يُفترض أنها غير قابلة للخلط معاً، وإنشاء بيئات مغرية بصرياً. بالإضافة إلى مشاركة من محترفة التصميم كارين روش، والرسامة المعروفة جولي ميجايرون. ويقدم المعرض تجارب فنية مختلفة، توحدت كلها في مجموعة تشتغل على الكثير من المواضيع الفنية، والمشاركة الفاعلة في مناشط الفنون في دبي والإمارات.



كما يشارك في المعرض الفنانة الفرنسية أليسون لاديجيليري، التي تعيش وتقيم معارض في دبي، وبدأت بالرسم، ثم قررت إدماج السيراميك في لوحاتها. وبسرعة كبيرة، أصبح الخزف هو السائد في عمليتها الإبداعية، كما أصبحت تستخدم الخط العربي والأشكال وعالم أدوات المائدة والقطع الزخرفية.



عوالم



ويشارك في الحدث أيضاً الفنان أغنيس شيخ، الذي عرضت أعماله عدة مرات في بلدان مختلفة، وتسلط الضوء على جمال النباتات، فضلاً عن مشاركة المصورة ألكسندرا رينود، والرسام بنديكت جولاند شازيل، والفنانة بيانكا دولمان، والفنانة فاليري شميت.