عرض «بيت-تي» العالمي في ضيافة «فنون نيويورك أبوظبي» 18 الجاري 

المصدر: أبوظبي – البيان

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أعلن مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي عن استضافة العرض العالمي الأول للعمل الفني بيت-تي، أحد العروض المبتكرة من تأليف وإخراج الكاتبين الشهيرين ديباك أونيكريشنان وكارثيكا ناير، وبتكليف من مركز الفنون.

ويُقام العرض يومي 18 و19 أبريل الجاري على خشبة المسرح الأحمر، بعد أن يبدأ في الساحة الشرقية بدعمٍ من مبادرة دانس ريفلكشنز من دار فان كليف أند آربلز للمجوهرات.

ويجمع عرض بيت-تي بين خشبة المسرح والجمهور، وبين المسرح والهواء الطلق.

وتعني كلمة بيت-تي في لغات ينطق بها مئات ملايين الناس (الماليالامية والتاميلية والكجراتية والمراثية والهندية) النعش والقفص والحقيبة، ولكن أقربها إلى المعنى المتعارف عليه هو الحاوية، على أرضٍ هشّة دون منزلٍ أو وطن، مع أمل مستمر.

كما تعني كلمة بيت-تي أولئك الذين ينتمون إلى اللامكان وشتات أنفسهم باللاوعي وكأنه إرث موروث من الأسلاف. ودعا الكاتبان ديباك أونيكريشنان وكارثيكا ناير مجموعة من الفنانين من مجالات متنوعة لإضفاء مزيدٍ من الجمالية على شكل وموسيقى العمل الفني.

وشارك في العرض الملحن ساراثي كوروار مع فرقته الموسيقية، إضافة إلى ويلي سيسا في تصميم المسرح والإضاءة، والرسام أبوبين (جورج ماثين)، والمشرف على المعدات سيمون نيرينجابو، وثلاثة من مصممي الرقصات وفناني الأداء هم وانجيرو كامويو وساجو هاري وعلي بن لطفي ثابت.

مسارات

وسيحظى الجمهور بفرصة الاستمتاع برحلة غامرة من الحركات المتناسقة والموسيقى والعروض البهلوانية المميزة التي تجسد مرحلة الشباب، حيث يَعد العرض بنقل الزوار إلى عالم من المسارات المستقبلية المتعددة.

ويمكن للحاضرين في 18 أبريل التفاعل مع الفنانين خلال جلسة حوارية بعد العرض يديرها جورج خوسيه، الأستاذ المساعد الزائر في الأنثروبولوجيا بجامعة نيويورك أبوظبي.