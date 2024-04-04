«تشكيل» يختار 9 مبدعين للمشاركة في «تنوين للتصميم» الـ 11

المصدر: دبي - البيان

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أعلن «مركز تشكيل» عن اختيار تسعة مصممين للمشاركة في النسخة الـ11 من برنامج «تنوين» للتصميم، وذلك في أكبر دفعة يتم اختيارها حتى الآن.

وتهدف مبادرة «تنوين» من «تشكيل» إلى تنمية التصميم في دولة الإمارات، وإنتاج قطع أثاث وسلع منزلية وظيفية ومستدامة محلياً. وتستقبل المبادرة مجموعة مختارة من المصممين المحليين المقيمين في دولة الإمارات، وتقدم لهم رحلة تحولية تسهم في تحسين مهاراتهم وقدرات الاستكشاف المبدع لديهم. وسيشارك المصممون التسعة الذين تم اختيارهم وبفضل المناهج التدريبية المصممة بعناية في تدريب شامل، وبرامج توجيه وإرشاد، وسيحصلون على فرص لإجراء أبحاث، حيث ستثمر كل هذه الجهود في نهاية المطاف عن تقديم وإنتاج قطع فنية جاهزة للإنتاج التجاري ومصنّعة كاملة في الدولة.

مؤشر

وقال كرم حور، مدير التسويق والاتصالات في «تشكيل»: باعتبار أن هذه الدفعة من المصممين في برنامج «تنوين» ستكون الأكبر في تاريخ «تشكيل»، فإنها تعد مؤشراً على نمو قطاع التصميم الإقليمي خلال العقد الماضي، إلى جانب نمو الطلب على الإبداع والمنتجات المحلية المصنّعة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن المتوقع أن يقدم المصممون التسعة الذين سيشاركون في برنامج «تنوين» مساهمات متميزة إلى مجتمع التصميم المحلي والعالمي.

وسيقوم المشاركون في «تنوين» خلال العام 2024 بتحسين مهاراتهم، وتوسيع آفاقهم الإبداعية، والمشاركة في الخطاب النقدي، وتعزيز ابتكارات التصميم الإقليمي. ويدعم برنامج «تنوين» المصممين ويمكنهم من تقديم مساهمات مفيدة إلى قطاع التصميم دائم التطور، وذلك من خلال إتاحة الفرصة أمامهم لعرض أعمالهم في معرض «داون تاون ديزاين» للتصميم سيجري تنظيمه في شهر نوفمبر القادم.

دفعة

وتضم دفعة عام 2024 في برنامج «تنوين» من مركز «تشكيل» كلاً من: خديجة المازمي، مصممة إماراتية وباحثة في التراث الإماراتي والمواد المستدامة مارست الفنون والرسم منذ الطفولة. وماجد البستكي، طالب في السنوات الأخيرة في الهندسة المعمارية، ومنذ عام 2018، يقدم إلى جانب دراسته، خبرته كمصور معماري مستقل. وخالد الشاعر، مصمم ومخطط استراتيجي إماراتي متعدد التخصصات يحمل خلفية في إدارة التصميم من الجامعة الأمريكية في الشارقة. ومحمد سمارة، مهندس يحمل شهادة البكالوريوس في التصميم المعماري من الجامعة الأمريكية في الشارقة، يتمحور عمله المهني حول الابتكار والاستدامة. وآمنة بن بشر ودُنا عجلان ودانيا عجلان، صاحبتا الاستوديو الديناميكي «ون ثيرد». وأسامة رشاد، مهندس معماري وشريك فني لاستوديو «آتومز» في دبي. ورِمشة كيدواي، مصممة منتجات مهتمة بالأبحاث الحضرية والأهمية المادية وطرق الإنتاج المحلية.

ويقدم برنامج «تنوين» لعام 2024 مقاربة مبتكرة في تصميم الأثاث تركز على الوظيفية والاستدامة. كما أن القطع المنتجة ليست مستوحاة من الثقافة والتراث الغني لدولة الإمارات العربية المتحدة فحسب، وإنما يتم تصنيعها بالكامل داخل الدولة.