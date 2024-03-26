مؤسَّسة محمد بن راشد للمعرفة تنظِّم التجمع الرمضاني السنوي وتكرّم شركاءها

المصدر: دبي ـــ البيان

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نظَّمت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في قاعة الملتقى في مركز دبي التجاري، التجمُّع الرمضاني السنوي الذي دأبت عليه خلال شهر رمضان المبارك وما يمثِّله من قيم المحبة والخير. ويأتي هذا الحدث بهدف توطيد أواصر التواصل بين الموظفين وتكريم الشركاء وفريق العمل، تقديراً لدورهم في تحقيق مستهدفات المؤسَّسة ورسالتها الرامية لدفع عجلة التنمية المعرفية وإرساء دعائم مجتمعات واقتصادات المعرفة.

مبادرات

وحضر الملتقى كوادر مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ومنتسبو وفِرَق عمل «برنامج دبي الدولي للكتابة» و«استراحة معرفة»، وشركاء المؤسَّسة ورعاة مبادراتها.

وخلال الملتقى، استعرضت المؤسَّسة ما حقَّقته من نقلاتٍ نوعية في مسار إنتاج ونشر المعرفة، وما أنجزته من مبادراتٍ ومشاريع معرفية تحت مظلة «برنامج دبي الدولي للكتابة» و«استراحة معرفة» و«قمَّة المعرفة» و«مؤشِّر المعرفة العالمي». وسلَّطت المؤسسة الضوء على النهج الذي تتبناه في بناء مجتمعات مستدامة ركيزتها المعرفة، في ظل تنامي دور المعرفة والابتكار والتكنولوجيا كمحركات رئيسة للتنمية المستدامة، وأدواتٍ أساسية في رسم ملامح مستقبلٍ أفضل للبشرية جمعاء.

وأكَّد جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أن الملتقى الرمضاني يأتي في إطار جهود المؤسَّسة الرامية إلى تجديد التواصل وغرس المودة والإخاء بين الموظفين، حيث تعدّ مثل هذه المناسبات فرصة جيدة للجميع للتواصل وتوطيد أواصر التعاون مع الشركاء. وأوضح أن هذا النوع من الملتقيات يتيح مساحاتٍ لتبادل الأفكار الإبداعية، ويسهم في تعزيز الإيجابية والعمل بروح الفريق الواحد ضمن البيئات المؤسَّسية، ويفضي إلى الارتقاء بالإنتاجية والكفاءة، وترسيخ الدور الريادي للمؤسَّسة في دفع عجلة الابتكار وزيادة زخم الحراك المعرفي.

دعم

وفي كلمته خلال الملتقى، أشار ابن حويرب إلى أن مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة تضع على عاتقها ترسيخ المكانة الرائدة لإمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في المشهد المعرفي العالمي، ودعم المساعي الوطنية الطموحة والرامية إلى التحول نحو مجتمعات واقتصادات المعرفة، وتحفيز التميّز في شتى حقول المعرفة، وتوفير سبل التمكين المعرفي للموارد البشرية، ولا سيما شريحتي الناشئة والشباب، باعتبارهم بُناةَ المستقبل. ولفت إلى أنَّ العام الماضي شكل محطةً مفصليةً بالنسبة للمؤسَّسة، حيث حققت خلاله العديد من الإنجازات في إطار أجندة زاخرة بالمبادرات والبرامج واسعة النطاق، بما فيها الدورة الثامنة من «قمَّة المعرفة».

حافز

وأضاف: «استلهاماً من الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تواصل مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة رسالتها الرامية إلى تعزيز الواقعِ المعرفي. وتشكِّل نجاحاتنا وإنجازاتنا خلال العام الماضي حافزاً لنا للمضي قُدماً في تنفيذ رؤيتنا، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير بنية تحتية معرفية تمهد الطَّريق أمام مستقبلٍ أكثر تقدُّماً ونماءً وإشراكاً لكوادرنا الشابة».

كما تطرق ابن حويرب إلى مؤشِّر المعرفةِ العالمي 2023 وانعكاساته على المشهد المعرفي، والمبادرة الاستراتيجية «مهارات المستقبل للجميع» التي أطلقتها المؤسَّسة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومنصة كورسيرا التعليمية، لتطويرِ مهارات الآلاف من أبناء جيل الشباب في 9 دول عربية. وأشار إلى أن العام الماضي شهد تنظيم الدورة الحادية عشرة من مبادرة «بالعربي»، وتوزيع أكثر من 50 ألف كتاب على مجالس الآباء في مدارس الإمارات، بالتعاون مع مؤسَّسة الإمارات للتعليم المدرسي، في إطار مبادرة «عائلتي تقرأ».

وخلال العام الماضي، واصلت المؤسَّسة مبادرات «برنامج دبي الدولي للكتابة» لتمكين وتحفيز الكُتّاب الطموحين ورفْدِهم بأدوات التميز كما نظمت المؤسَّسة، ضمن «استراحة معرفة»، سلسلةً من الجلساتِ داخل الدولة وخارجها لتعزيز القراءة والتوعية بأهميتها.