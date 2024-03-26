«غوستباسترز» يتصدر إيرادات شباك التذاكر

المصدر: لوس أنجليس - أ ف ب

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شق فيلم «غوستباسترز: فروزن إمباير» طريقه إلى قمة شباك التذاكر في أمريكا الشمالية في نهاية الأسبوع الفائت، محققاً إيرادات تقرب من 45,2 مليون دولار.

وقال المحلل ديفيد أ. غروس، إن «أربع سلاسل أفلام كوميدية أخرى فقط في آخر 27 عاماً استمرت لخمسة أجزاء»، فيما حقق أحدث أجزاء «غوستباسترز» من إنتاج سوني مبيعات على شباك التذاكر «فاقت بكثير المعدل بالنسبة لهذا النوع».

ومع ذلك، بميزانية قدرها 100 مليون دولار، لا يزال أمام «فروزن إمباير» طريق طويل لتحقيق الربحية.

وشارك في تأليف الفيلم جيسون ريتمان، الذي أخرج والده إيفان ريتمان فيلم «غوستباسترز» الأصلي عام 1984.

ونجح فيلم الخيال العلمي «دون: بارت تو» من إنتاج وارنر براذرز، والذي تدور قصته حول الحرب والصمود في كوكب مغطى بالرمال غير صالح للعيش، في احتلال المركز الثاني مجدداً، محققاً ما يُقدّر بنحو 17,6 مليون دولار على شباك التذاكر بين الجمعة والأحد.

وفي المركز الثالث، بتراجع مركزين عن عطلة نهاية الأسبوع الماضية، حل فيلم الكوميديا والفنون القتالية «كونغ فو باندا 4»، مع عائدات بلغت 16,8 مليون دولار.

وتلاه «إيماكولت»، وهو فيلم رعب نفسي جديد من إنتاج استوديوهات «نيون» المستقلة وبطولة سيدني سويني، في المركز الرابع بإيرادات بلغت 5,4 ملايين دولار.

وجاء في المركز الخامس فيلم «آرثر ذي كينغ»، محققاً إيرادات بلغت 4,4 ملايين دولار.