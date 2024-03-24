نصب تذكاري لأدباء المهجر العرب في نيويورك

المصدر: دبي - البيان

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تعتزم مدينة نيويورك استضافة أول نصب تذكاري عربي تكريماً لأدباء وشعراء المهجر العرب، وفق موقع «24».

وسوف يتم وضع النصب الذي سوف يحمل اسم «القلم: شعراء في الحديقة»، في الشارع الذي كان يمشي فيه الأدباء العرب الكبار مثل جبران خليل جبران وأمين الريحاني وميخائيل نعيمة وإيليا أبو ماضي ونسيب عريضة وندرة حداد، في داخل الحي الذي درج اللبنانيون والعرب والأمريكيون على تسميته «ليتل سوريا» (سوريا الصغرى).

ومن المتوقع أن يرتفع النصب في سنة 2025، بين النصب التذكاري لهجمات 11 سبتمبر وشارع وول ستريت، وفق ما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

مبادرة

وأوضحت الباحثة والكاتبة ليندا جاكوبز، في الكشف عن هذه المبادرة الثقافية من جمعية «شارع واشنطن التاريخي» أن «تطبيق الواقع المعزز سيسمح للزائر بتوجيه هاتفه إلى أي جزء من العمل الفني وقراءة الترجمات باللغتين العربية والإنجليزية، أو السيرة الذاتية للكاتب، أو مقالات عن النتاج الأدبي للمجتمع العربي في الحي السوري».

يذكر أن الفترة بين أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين شهدت هجرة كثير من الأدباء العرب إلى أمريكا الشمالية والجنوبية. ونتيجة لهجرة هؤلاء الأدباء وتميز أسلوبهم الشعري وكتاباتهم بسمات مميزة تجمع بين ثقافتهم العربية وحياتهم في المهجر نشأت مدرسة أدبية عُرفت باسم «شعراء المهجر».

تمحورت أعمال شعراء المهجر الأدبية حول موضوعات مثل صراعات الهوية، والاندماج في المجتمع الأمريكي، وشعور الانفصال عن الثقافة العربية بالنسبة للأجيال اللاحقة التي وُلدت في الولايات المتحدة، وهموم الوطن وغيرها من الموضوعات.