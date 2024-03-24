جائزة «إيكروم الشارقة» تستقبل الترشيحات  حتى 1 يونيو

المصدر: الشارقة – البيان

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أعلن مركز إيكروم الإقليمي في الشارقة تمديد الموعد النهائي لاستقبال الترشيحات للدورة الرابعة من جائزة إيكروم - الشارقة للممارسات الجيدة في حفظ وحماية التراث الثقافي في المنطقة العربية (2024-2023) حتى 1 يونيو المقبل.

وجائزة إيكروم الشارقة جائزة مرموقة على الصعيد الإقليمي ويتم تنظيمها كل عامين تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة.

وعن أهمية هذه الجائزة، قالت المديرة العامة لمنظمة إيكروم، أرونا فرانشيسكا ماريا جوجرال: «إن لجائزة إيكروم - الشارقة أهمية كبيرة في الحفاظ على التراث الثقافي». وأضافت: «بتسليط الضوء على الإنجازات الرائعة في هذا المجال وتكريمها، لا تعترف الجائزة بالتميز والتفاني في العمل فحسب، وإنما ايضاً تلهم الآخرين السعي لتحقيق التميز في الحفاظ على التراث الثقافي على الصعيدين المحلي والإقليمي».

وعن الموعد الجديد للجائزة قالت شيرين ساحوري، مديرة مشروعات التنمية والتطوير «استجابة للاهتمام المتزايد بجائزة إيكروم الشارقة، قرر مركز إيكروم الإقليمي في الشارقة تمديد الموعد النهائي لتلقي الترشيحات». وأضافت: «سوف يضمن الموعد النهائي الجديد حصول المترشحين المحتملين على متسع من الوقت لإعداد طلباتهم بعناية، مع ضمان تضمين جميع المعلومات ذات الصلة والوثائق الداعمة».

وتحتفي جائزة إيكروم - الشارقة بالإنجازات والمشروعات المتميزة التي تعنى بالحفاظ على التراث الثقافي في المنطقة العربية، وتهدف إلى تكريم ومكافأة الأفراد والمؤسسات الذين أسهموا بشكل كبير في الحفاظ على التراث الثقافي وإحيائه في المنطقة العربية، وتعزيز التميز، وإلهام الآخرين الحفاظ على تراثنا المشترك، ويمكن احتساب تمديد موعد قبول الترشيحات فرصة رائعة للأفراد والمؤسسات المعنية بالحفاظ على التراث الثقافي والذين لم يقدموا مشاركاتهم بعد ويرغبون في أن يكونوا جزءاً من هذه الجائزة المرموقة.

إن آلية ترشيح المشروعات لجائزة إيكروم - الشارقة سهلة، إذ يمكن تقديم الترشيحات مباشرة عبر الإنترنت في الموقع الرسمي للجائزة وأن تكون هذه المشروعات مؤهلة ومتوافقة مع المعايير الخاصة بالجائزة، وأن يتم إرسال المعلومات باستخدام استمارة التقديم الرسمية وتكون مصحوبة بالوثائق المطلوبة في النموذج الرسمي، وسيتم في هذه الدورة تقديم جائزة كبرى للممارسات الجيدة في الحفاظ على التراث الثقافي وإدارته في المنطقة العربية، إضافة إلى جائزتين فخريتين للمشاركة المجتمعية والحفاظ على البيئة والابتكار لتكريم المشروعات النموذجية الاستثنائية.