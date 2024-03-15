فعاليات وأنشطة إبداعية من «أبوظبي للغة العربية» احتفاءً بشهر القراءة

المصدر: أبوظبي - البيان

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يقدّم مركز أبوظبي للغة العربية، خلال شهر القراءة، برنامجاً ثقافيّاً متكاملاً، مليئاً بالفعاليات والأنشطة.

وينظّم المركز، ضمن البرنامج، جلسات ثقافية، وأدبية، وحوارية، تستضيف نخبة من الأدباء، والمفكّرين، والشعراء، وأنشطة أخرى؛ كمبادرة «خزانة الكتب». وقال الدكتور علي بن تميم رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: «شهر القراءة أحد أهم الأحداث الثقافية والتنموية، التي تُسهم في تعزيز ثقافة القراءة، باعتبارها محرّكاً رئيساً في بناء معارف الإنسان وصقلها، وركيزة أساسية لمسيرة التنمية المجتمعية الشاملة».

ويُنظم المركز جلسة «فعّالية كنوز المكتبة»، التي تستضيفها مكتبة الأطفال في المجمّع الثقافي وحديقة أم الإمارات بالعاصمة أبوظبي، يومي 23 و24 مارس الجاري، وتتضمن فقرات ترفيهية، وجلسات قراءة لإصدارات ثقافية مميّزة من «خزانة الكتب»، بما يعزّز حضور الكتاب، ويثري ثقافة أفراد المجتمع، وورشةً لتعليم الرسم والخط العربي، والأعمال اليدوية، بمشاركة كل من هيا القاسم، ومريم الجسمي. كما يعقد المركز ورشة افتراضية لمنتسبي وزارة الداخلية، تعرّفهم إلى الموقع الإلكتروني الخاص بإدارة المكتبات المتخصصة، وترشدهم إلى خطوات الاشتراك والبحث.

وعقد المركز جلسة عن «الخط العربي»، استضافت الخطاط إسماعيل الحوسني، الذي استعرض تجربته، وتناول تاريخ الخط العربي، ودور دولة الإمارات عالمياً في الحفاظ على فن الخط العربي وأدواته، وإبراز مكانته وجمالياته، كما ينظّم المركز بمناسبة اليوم العالمي للشعر، الذي يصادف 21 مارس، أمسية شعرية، يشارك فيها نخبة من الشعراء للاحتفاء بجماليات الشعر وعذوبة اللغة. وفي السياق، أطلق مركز أبوظبي للغة العربية، حملة ترويجية للكتب الرقمية، لدعم القراءة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بالاشتراك مع منصة أوفر درايف المتخصّصة في استعارة الكتب الإلكترونية والكتب الصوتية.

وقال سعيد حمدان الطنيجي المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية: إن الكتاب الرقمي أصبح اليوم جزءاً من نسيج صناعة النشر والصناعات الثقافية والإبداعية، وباتت أشكال الكتاب الإلكتروني، والمسموع، وغيرهما، خيارات رئيسة للقراء في جميع أنحاء العالم.