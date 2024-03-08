جائزة الشيخ زايد للكتاب تعلن القوائم القصيرة لدورتها الـ 18

المصدر: أبوظبي – البيان

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كشفت جائزة الشيخ زايد للكتاب في مركز أبوظبي للغة العربية، عن القوائم القصيرة المرشحة للجائزة في دورتها الثامنة عشرة لفروع «الآداب»، «المؤلف الشاب»، «الترجمة»، «التنمية وبناء الدولة»، و«الثقافة العربية في اللغات الأخرى»، و«تحقيق المخطوطات» و«النشر والتقنيات الثقافية»، حيث ضمّت القائمة أعمالاً مميزة من مختلف أنحاء العالم.

واعتمدت الهيئة العلمية للجائزة القوائم القصيرة، خلال اجتماع برئاسة الدكتور علي بن تميم رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، الأمين العام للجائزة، وحضور أعضاء الهيئة، وهم سعيد حمدان الطنيجي المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية، والدكتور خليل الشيخ من الأردن، والدكتورة بدرية البشر من المملكة العربية السعودية، ويورغن بوز من ألمانيا، والبروفيسور فلوريال ساناغستان من فرنسا، والدكتورة ناديا الشيخ من لبنان، والدكتورة أماني فؤاد جاد الله من مصر، و مصطفى السليمان من الأردن، وبحضور عبد الرحمن النقبي مدير إدارة الجوائز الأدبية في مركز أبوظبي للغة العربية.

وأثنى الدكتور علي بن تميم على الجهود الكبيرة التي يبذلها أعضاء اللجنة، ودورهم في الارتقاء بالجائزة، مؤكداً أن ما تتمتّع به اللجنة من خبرات وتجارب غنية، يسهم في تحقيق قيمة مضافة للجائزة، ويزيد من حضورها في الأوساط العالمية.

وضمت القائمة القصيرة لفرع «الآداب» ثلاثة أعمال، شملت «فرصة لغرام أخير» لحسن داوود، من لبنان، و«الحلواني.. ثلاثية الفاطميين» لريم بسيوني، من مصر، و«نشيج الدودوك» لجلال برجس، من الأردن. وتشهد القائمة القصيرة لفرع «المؤلف الشاب» تنافساً بين ثلاثة أعمال، هي «نعيشُ لنحكي: بلاغة التخييل في كليلة ودمنة» لمصطفى رجوان، من المغرب، و«سيميائيات القراءة: دراسة في شروح ديوان المتنبّي في القرن السابع الهجري»، للدكتور علوي أحمد الملجمي، من اليمن، و«المَشهَد المُوريسكي: سرديّات الطّرد في الفكر الإسباني الحديث»، للدكتور حسام الدين شاشية، من تونس.

واشتملت القائمة القصيرة لفرع «الترجمة» على ثلاثة أعمال، تضمنت: «العَالَمُ إرادةً وتمثلاً» لآرتور شوبنهاور، ترجمه من الألمانية إلى العربية سعيد توفيق من مصر، و«لماذا نقرأ الأدب الكلاسيكي؟» لايتالو كالفينو، ترجمته من الإيطالية إلى العربية دلال نصر الله من الكويت، و«العلم الجديد» لجيامباتيستا فيكو، ترجمه من الإيطالية إلى العربية د. أحمد الصمعي من تونس.

وضّمت القائمة القصيرة لفرع «التنمية وبناء الدولة»، الأعمال الآتية: «الأسماء الجغرافية - ذاكرة أجيال» للدكتور خليفة الرميثي من دولة الإمارات العربية المتحدة، و«سكة الترامواي: طريق الحداثة مرّ بدمشق» لسامي مروان مبيّض من سوريا، و«العَرَبيّةُ لُغَةُ العَينِ: دراسة دلاليّة عرفانيّة» للدكتورة فاطمة البكوش من تونس.

واشتملت القائمة القصيرة لفرع «الثقافة العربية في اللغات الأخرى» على خمسة أعمال، تضّمنت: «بناء الفلسفة ما بعد الكلاسيكية في الإسلام» لفرانك غريفيل، الصادر عن دار نشر جامعة أكسفورد باللغة الإنجليزية، و«على الأرض أم في القصائد: سيرة الأندلس المتعددة» لإيريك كالدروود، الصادر عن دار نشر جامعة هارفرد باللغة الإنجليزية.

وأما باللغة الألمانية «لماذا لم توجد عصور وسطى إسلامية؟»، لتوماس باور. وفي اللغة الإيطالية «أدب الأدب»، للكاتبة أنطونيلا غيرسيتي. وفي اللغة الفرنسية «لويس ماسينيون والتصوف: تحليل المساهمة في الإسلام»، للكاتبة فلورينس أوليفري.

وشملت القائمة القصيرة لفرع «تحقيق المخطوطات» ثلاثة أعمال، تضّمنت: «شرح ديوان ذي الرمة لأبي الحسن علي بن محمد بن علي بن خروف الإشبيلي الأندلسي» لعوض بن محمد سالم الدحيل العولقي، من السعودية، و«الفوائد السنية في الرحلة المدنية والرومية «تذكرة النهروالي»، للمهدي عيد الرواضية، من الأردن، و«سفينة المُلك ونفيسة الفُلك (شهاب الدين) الموشح وموسيقى المقام الناطقة بالعربية بين التنظير والمراس»، للدكتور مصطفى سعيد، من مصر.

وأخيراً، يشهد فرع «النشر والتقنيات الثقافية» تنافس كل من المكتبة الدولية للشباب في ميونيخ بألمانيا، والمجلس الوطني الإسباني للبحوث، وبيت الحكمة للصناعات الثقافية في الصين، و«بودكاست فنجان» من المملكة العربية السعودية.