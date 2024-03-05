«الشارقة لرسوم كتب الطفل» تفتح باب المشاركة في دورتها الـ 12

المصدر: الشارقة ـــ البيان

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أعلنت «جائزة الشارقة لرسوم كتب الطفل»، والتي تنظمها هيئة الشارقة للكتاب، عن فتح باب المشاركة في دورتها الـ 12، وتهدف إلى تشجيع كُتّاب الأطفال والمبدعين من ذوي العطاء المتميز، على إنتاج أعمال رفيعة المستوى في مجالات أدب الطفل، مشيرة إلى أن آخر موعد لاستقبال طلبات الترشح، هو 15 مارس الجاري، عبر الموقع الرسمي لمهرجان الشارقة القرائي للطفل، عن طريق الرابط التالي: http://scrf.ae/، ويتم إعلان أسماء الفائزين، وتوزيع الجوائز في احتفال خاص، يُقام ضمن فعاليات مهرجان الشارقة القرائي للطفل 2024، والذي سيُقام في شهر مايو المقبل.

وتبلغ القيمة الإجمالية للجائزة 21 ألف دولار أمريكي، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على 8 آلاف دولار، ويحصل الفائز بالمركز الثاني على 6 آلاف دولار، في حين يُمنح صاحب المركز الثالث 4 آلاف دولار، إلى جانب ثلاث جوائز تشجيعية، تبلغ قيمة الواحدة منها 1000 دولار.

رسومات مبتكرة

وفي تعليقها على استقبال طلبات المشاركة في الجائزة، قالت خولة المجيني، المنسق العام لمهرجان الشارقة القرائي للطفل: «تعد الرسومات المبتكرة والمبدعة، محوراً رئيساً في نجاح كتب الأطفال، وتحقيقها نتائج تثري حياة الأطفال واليافعين الأدبية والثقافية والمعرفية، وتسهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم ومواهبهم، وتزرع فيهم قيم الجمال والفن والإبداع».

وتابعت: «من هنا، تعد جائزة الشارقة لرسوم كتب الطفل، واحدة من المبادرات المعرفية والثقافية الرائدة لإمارة الشارقة، التي تسعى إلى دعم أدب الطفل، وتشجيع الأطفال على القراءة، حيث تؤمن هيئة الشارقة للكتاب بأهمية فئة الأطفال واليافعين، وبالتالي، فإن الجودة والأصالة والتميز في المحتوى، يحتل مكانة الصدارة في التأثير العميق في نفوس الأطفال».

وأضافت: «اكتشفت الجائزة على مدى دوراتها السابقة، نخباً من الفنانين والكتب الرائدة، التي جعلت من كتب الأطفال لوحات فنية، تستحق أن يكون لها معرض خاص، وهي المبادرة التي عمل عليها مهرجان الشارقة القرائي للطفل، حيث يخصص سنوياً معرضاً خاصاً لرسومات كتب الأطفال، يعرض فيه أعمال الفائزين والمشاركين في الجائزة، ويوفر فرصة للتواصل والتفاعل مع الفنانين والمبدعين».