نور سويد: «شارك تانك دبي» يحفز رواد الأعمال على توسيع شبكة علاقاتهم

المصدر: دبي ــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

رحلة إبداعية ملهمة تقدمها «دبي للإعلام» لرواد الأعمال من خلال برنامج «شارك تانك دبي»، متيحة لهم من خلاله فرصاً عديدة للاستفادة وتطوير أفكارهم وتنمية مشاريعهم، وتحول البرنامج الذي يعرضه تلفزيون دبي مساء كل خميس إلى بوصلة ترشدهم نحو مسارات الاستثمار الصحيحة، فمن خلاله يمكن للمشتركين الاستفادة من النصائح والإرشادات وعروض الاستثمار في مشاريعهم مقابل نسبة معينة يوفرها نخبة من رواد الأعمال والمستثمرين، من بينهم رائدة الأعمال السورية الأمريكية نور سويد، التي تمتاز بقدرتها على التقاط الأفكار النوعية وتوجيه رواد الأعمال الجدد نحو الآليات والخطط التي تمكنهم من تطوير أعمالهم، وهو ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ويعزز روح الإبداع لدى الشباب ويحفزهم على دخول السوق بقوة وتحقيق طموحاتهم.

فرص نوعية

وفي هذا السياق، أكدت رائدة الأعمال نور سويد أهمية الدور الذي يؤديه برنامج «شارك تانك دبي» في منح رواد الأعمال العديد من الفرص النوعية، وقالت: «أصبحت دبي واحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية جاذبية في العالم، وهو ما مكنها من تصدر العديد من مؤشرات التنافسية العالمية، وساعدها في ذلك امتلاكها سوقاً سريع النمو قادراً على استيعاب الكثير من المشاريع النوعية». ونوهت بأن وجود البرنامج التلفزيوني يسهم في تشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على تطوير أعمالهم وأفكارهم وتقديمها بطرق مبتكرة.

وأضافت سويد: «يساعد «شارك تانك دبي» رواد الأعمال على توسيع شبكة علاقاتهم مع نظرائهم، سواء في الإمارات أو المنطقة، وبناء علاقات تعاون معهم، إلى جانب توسيع نطاق تعاملاتهم ودائرة العملاء المحتملين، والاستفادة من حجم الفرص التي يوفرها سوق الإمارات الذي يمتاز بسرعة نموه واتساع آفاقه، وما يمتلكه من منظومة تشريعات وقوانين تجارية تمتاز بشفافيتها». وأشارت سويد إلى أن أهمية البرنامج تكمن في إسهامه بتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في دبي، وقدرته على تعزيز الوعي المجتمعي بريادة الأعمال من خلال التعريف برواد الأعمال الناجحين وتجاربهم، ما يحفز الشباب على التفكير بدخول ريادة الأعمال كمسار مهني، وتشجيعهم على تحقيق أحلامهم.

يذكر أن رائدة الأعمال نور سويد تمتلك مسيرة مهنية طويلة وناجحة، وهي تعد من أبرز رائدات الأعمال في المنطقة، اختارتها مجلة «فوربس» في عام 2018 كواحدة من أفضل 50 امرأة في مجال التكنولوجيا في العالم، وتدير سويد محفظة استثمارية متنوعة من الشركات الناشئة، معظمها في قطاع التكنولوجيا، وأسست نور سويد شركة غلوبال فينتشرز «Global Ventures»، ولديها استثمارات متنوعة في الشركات الناشئة، ومن بينها «HolidayMe» و«Mumzworld» و«Kitopi» و«Tabby».

في حين عملت سويد رئيسة لقطاع الاستثمار في مؤسسة دبي المستقبل، وتعتبر سويد الشريكة المؤسسة لشركة «Leap Ventures»، وقامت بتأسيس سلسلة من استوديوهات اليوغا والبيلاتس في الشرق الأوسط، كما أنها عضو في منتدى القادة العالميين الشباب التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، وتشغل أيضاً منصب رئيسة جمعية الشرق الأوسط لرأس المال الاستثماري.