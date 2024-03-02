احتفالية مميزة بتوزيع جوائز الدورة الـ18 لمؤسسة العويس الثقافية

المصدر: دبي - البيان

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احتفلت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية مساء الخميس، بتوزيع جوائز الفائزين في الدورة الـ18 بحضور شخصيات فكرية وثقافية إماراتية وعربية، بينهم معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، رئيس مجلس أمناء جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية، ومعالي محمد المر رئيس مجلس أمناء مكتبة محمد بن راشد، وأمناء عامون لجائزة الملك فيصل وجائزة عبدالحميد شومان وعدد من الشخصيات الثقافية والفكرية الإماراتية والعربية وضيوف الجائزة وأصدقاء مؤسسة العويس الثقافية.

وفاز بجوائز الدورة الـ18 لـ«مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية» كل من: الشاعر المصري حسن طلب، والروائي والمسرحي البحريني أمين صالح، والناقد العراقي الدكتور عبدالله إبراهيم، والمفكر والمترجم المغربي الدكتور عبدالسلام بنعبد العالي.

وألقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، رئيس مجلس أمناء جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية كلمة مرحبة هذا نصها: «نيابةً عن مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية يُسعدني أن أرحب بكم في هذا الحفل الذي نُكرّم فيه كوكبة جديدة من المبدعين الذين أثروا المشهد المعرفي والثقافي العربي بأفكارهم وأعمالهم المتميزة، فلهم منا كل التقدير والتكريم».

وأضاف: «ولا يفوتني في هذا المقام أن أُشير إلى الظروف الاستثنائية والإنسانية الصعبة التي يمر بها أشقاؤنا أهل غزة، والتأكيد على وقوف الإمارات قيادةً وشعباً إلى جانبهم ودعمهم المستمر للتخفيف من المعاناة التي يمرون بها، آملين أن تتضافر الجهود العربية والضمير الإنساني ليعم السلام والاستقرار، وأن يحظى الأشقاء في فلسطين بحقهم في دولة مستقلة ذات سيادة بعد طول معاناة».

وأكد: «الثقافة هي الروح التي تزدهر بها الحضارات وهي الهوية التي تعطي الدول والشعوب هويتها وتميزها، وهي التي تعزز التفاهم والتواصل بين الناس، وتُمهد الطريق للتعايش والانفتاح في عالم متنوع بثقافاته وإبداعاته.

ولطالما كانت دولة الإمارات مؤمنة بأن الثقافة والإبداع طريق رئيسي من طرق التطور والتقدم، ولطالما كان المبدعون والمثقفون محل تقدير واحترام، ومن هنا كانت وما زالت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية سباقة إلى تكريمهم والاحتفاء بهم، فالأمم التي تحتفي بمبدعيها ومثقفيها هي الأمم الحية القادرة على مواصلة التنمية والازدهار».

وقرأ الدكتور عبدالله إبراهيم كلمة الفائزين قال فيها: «خولني الفائزون بالدورة الثامنة عشرة لعام 2022 - 2023 من جائزة سلطان العويس الثقافية أن أنوبَ عنهم في الوقوف أمامكم، أولاً لإلقاء التحية عليكم في هذا الحفل البهيج، وثانياً للترحم على صاحب الجائزة المغفور له سلطان بن علي العويس، وثالثاً لشكر القائمين على أعمالها بداية من مجلس الأمناء، مروراً بلجان التحكيم، وصولاً إلى الإدارة التنفيذية المسيرة لشؤونها.

ثم يلزمني القول بلسان الفائزين إن هذه الجائزة شقت طريقها بقوة في المجتمع الثقافي العربي، وابتكرت لها هوية لا غبار حولها منذ انطلاق دورتها الأولى في عام 1988، وبقيت أمينة على التعبير عن الهدف الأسمى الذي أعلنته منذ البداية، وهو تشجيع الأدباء، والكتاب، والمفكرين، والعلماء العرب، وتكريمهم».

ثم تلت الدكتور ميساء الخواجا عضو لجنة التحكيم تقرير اللجنة هذا نصه: «عقدت لجنة تحكيم جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية، في دورتها الثامنة عشرة 2022 - 2023 م، اجتماعاتها في دبي، في الفترة الممتدة من 10 إلى 11 أكتوبر 2023م، برئاسة الأمين العام للمؤسسة عبدالحميد أحمد، وحضور أعضاء الأمانة العامة وكافة أعضاء لجان التحكيم وبعد المداولات والنقاش، توصلت اللجنة إلى النتائج الآتية: في حقل الشعـر قررت اللجنة منح الجائزة للشاعر حســن طِلِــب، حيث رأت اللجنة في تجربته فرادة وغزارة وتنوعاً، إضافة إلى وجود مشروع شعري متكامل ومتنام يتسم بالتجريب.

وفي حقل القصة والرواية والمسرحية قررت اللجنة منح الجائزة للقاص أمين صالح، وذلك لامتلاكه تجربة إبداعية مغايرة، تمثلت في ما كتب من قصص قصيرة ونصوص وأعمال أخرى تدل على أنه متنوع الثقافة متعدد الاهتمامات.

وفي حقل الدراسات الأدبية والنقد، قررت اللجنة منح الجائزة للناقد عبدالله إبراهيم، الذي تتسم مؤلفاته بوضوح الرؤية المنهجية والانشغال بموضوع السردية العربية ومنجزاتها وسياقاتها المتحولة. وفي حقل الدراسات الإنسانية والمستقبلية، قررت اللجنة منح الجائزة للدكتور عبدالسلام بنعبد العالي، وذلك لأنه من رواد المدرسة التفكيكية في الثقافة العربية، وهو يرى في الأدب والكتابة والترجمة مداخل مهمة للفلسفة».