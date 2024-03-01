«مدارس الحياة».. تجارب معرفية وفنية ملهمة

المصدر: دبي - البيان

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بيئة تثقيفية وترفيهية فريدة، توفرها هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، لكافة فئات المجتمع، عبر سلسلة من الجلسات النقاشية وورش العمل التي تطل بها أندية «الكتاب» و«الرسم» و«الشطرنج» المندرجة تحت مظلة مشروع «مدارس الحياة»، الهادف إلى تحفيز رواد مكتبات دبي العامة وحي الشندغة التاريخي على القراءة، وتطوير مهاراتهم الإبداعية وصقل قدراتهم في مجالات الفنون، إلى جانب رفع مستوى وعيهم بطرق الزراعة وإعداد الوجبات الصحية في شهر رمضان المبارك، وتمكينهم من التعرف على تقاليد الطهي في الإمارات والعالم.

خلال مارس الجاري، ستطل «مدارس الحياة» تحت عنوان «الكلمات والنكهات»، حيث تستضيف مكتبة الصفا للفنون والتصميم ورشة «ابتكر مع أودو» الرامية إلى تزويد المشاركين بما يحتاجونه من مهارات أساسية تساعدهم على تطوير مشاريعهم في قطاع الأغذية من حيث إدارة العلاقات مع العملاء ونقاط البيع وإدارة المخزون، وغيرها، فيما سيتمكن زوار المكتبة من استكشاف العديد من الحقائق المتعلقة بالفاكهة والخضراوات، وكيفية الاستفادة من بقايا الطعام وتحويلها إلى حلويات، وذلك من خلال جلسة «حلوى مستدامة» التي يشرف عليها خبراء «ميلز فور ليس».

وضمن فعاليات «نادي الكتاب»، تحتفي «الصفا للفنون والتصميم»، بمبادرة «راويات» النسوية عبر جلسة «رحلة في كتاب» تديرها داليا أبو العطاء وتناقش فيها رواية «العمى» للكاتب الراحل جوزيه ساراماجو، بينما تستضيف مكتبة المنخول جلسة «لماذا نقرأ» التي تقدمها منة البدر وتستعرض فيها أهمية القراءة وأثرها على عقولنا، وكيف تساعدنا على الخروج بأفكار ملهمة.

وتتولى لين المسوتي، الإشراف على ورش «نادي الرسم» التي تقام في مكتبة الصفا للفنون والتصميم، حيث تتناول في ورشة «قصص استوائية» أعمال الفنان الفرنسي الراحل هنري روسو، كما تسلط الضوء في جلسة «تناغم الألوان: أعمال هنري إدموند كروس» على أساليب الفنان الفرنسي الراحل هنري إدموند كروس ولوحاته التي امتازت ببساطتها وألوانها الزاهية.

في المقابل، سيحظى رواد مكتبة هور العنز، بتجربة التعرف على تفاصيل المأكولات والثقافة الإماراتية، من خلال جلسة «رواد ويكي: أسرار المطبخ والثقافة الإماراتية» التي تشرف عليها دعاء الخليفة، بينما ستمنح نوال الشاوي المشاركين في «مجلس القراء»، الذي سيقام في مكتبة الصفا للفنون والتصميم، فرصة اكتشاف التنوع الثقافي العالمي من خلال قصص مختلفة.

ازرع غذاءك

وستشهد مكتبة أم سقيم العامة ورشة «ازرع غذاءك»، التي تنظمها الهيئة بالتعاون مع بلدية دبي، وتتناول أثر الزراعة على الإنسان وحياته اليومية، وسيتعلم المشاركون فيها خطوات الزراعة بطرق بسيطة وفعّالة. ومع اقترابنا من شهر رمضان المبارك، ستقدم هيئة الصحة بدبي ورشة «الوجبات الصحية في رمضان»، بهدف تعريف رواد مكتبتي «أم سقيم»، و«هور العنز» على طرق إعداد وجبات صحية تتضمن كافة العناصر الغذائية.