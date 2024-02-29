مكتبة محمد بن راشد تختتم «الابتكار بريشة فنان»

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت مكتبة محمد بن راشد برامج شهر الابتكار، بفعاليتين مميزتين، الأولى كانت للرسم الحي بعنوان «الابتكار بريشة فنان» بإشراف الفنان التشكيلي خليفة الشيمي، وبمشاركة عدد من الفنانين التشكيليين من مختلف الدول العربية والأجنبية، حيث أبدعوا بريشاتهم في خلق لوحات متفردة بأسلوب مبتكر من خلال استخدام مواد مستمدة من البيئة الإماراتية ومواد قابلة لإعادة التدوير.

واستمرت فعالية الرسم الحي لمدة ست ساعات، لاقت خلالها إقبالاً كبيراً وتفاعلاً من الجمهور الذي خاض حواراً شيقاً مع الفنانين أثناء رسمهم للوحات التي تعد مزيجاً متفرداً يجمع بين الابتكار والاستدامة. وعقب الفعالية، عقدت جلسة حوارية شارك فيها الفنانون لمناقشة وشرح هذه الأعمال والحديث عن عنصر الابتكار في اللوحة الفنية التي جرى العمل عليها، كما تم نقل كامل الأعمال الفنية إلى معرض المكتبة لإتاحة الفرصة أمام زوّار المكتبة للاطلاع عليها.

وعقب الرسم الحي، نظمت الفعالية الثانية التي تمثلت بورشة عمل موجهة للأطفال بعنوان «مبتكرون من أجل الوطن»، وقدّمت فيها المدربة زهرة محسن مجموعة من التجارب التي تساعد على تطوير الشخصية، وعُرضت قصص لعدد من الشخصيات المتنوعة، والتي تسعى إلى الابتكار مع ذكر صفات هذه الشخصيات والممارسات التي تدعم الإبداع، والسلوكيات التي يجب على الطفل اتباعها ليكون مبتكراً. وفي سط أجواء من التعاون والمشاركة، استمتع الأطفال بالأنشطة التفاعلية التي شهدتها الورشة.

وعلى مدار شهر فبراير، نظمت مكتبة محمد بن راشد سلسلة مميزة من البرامج والفعاليات والأنشطة، والتي كان لها دور كبير في استقطاب ما يقارب الـ 40 ألف زائر للمكتبة خلال الشهر، والمساهمة في تعزيز شغف المعرفة وترسيخ الابتكار بين أبناء المجتمع.