«إذاعة الأولى» في رمضان.. برامج وفواصل تنبض بحب الوطن

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت إذاعة «الأولى»، من شبكة الأولى الإذاعية، التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عن البرامج والفواصل التي تم تخصيصها لشهر رمضان المبارك، التي تقدم من خلالها مجموعة متنوعة للمستمعين، نابعة من هويتها القائمة في الحفاظ على الإرث الوطني واللهجة الإماراتية، وذلك عبر ترددها 107.4 إف إم. وذلك تماشياً مع أهدافها كصرح إعلامي إماراتي تراثي وطني من وإلى أبناء المجتمع الإماراتي.

وستبث الإذاعة برنامج «صابح رمضان» من الساعة 8 إلى 10 صباحاً من الاثنين إلى الجمعة، وتقدمه الإعلامية أمل المُلا، وهو برنامج وطني إيجابي تفاعلي، ومن أبرز فقرات البرنامج، فقرة (هالله هالله في عمرك)، تقدمها عفرا سالم الدوس، ممارس علم نفس علاجي، تتحدث فيها عن علاقة الصيام بتحسين صحتنا وعافيتنا النفسية.

فيما يقدم الدكتور علي اليماحي، مستشار التدريب والتطوير الاجتماعي، فقرة (تنفس عن العرب) يتحدث فيها عن الآثار الإيجابية للوحدة، وأهمية استثمار لحظات خلوتنا بأنفسنا في مراجعة الحسابات وتطوير وتنمية الذات. كما يضم «صابح رمضان» فقرة اللقاءات اليومية، التي تشمل تغطية يومية لأخبار المؤسسات والهيئات الحكومية ومتابعة للقرارات والإنجاز، وفقرة حول دربك، الذي يتم فيها التعريف بحالة الطرق في إمارات دبي والشارقة وأبوظبي.

كما تقدم إذاعة الأولى برنامج «ياقو قلبك» من تقديم الإعلامي سالم محمد من الساعة 10:00 إلى 11:00، والذي يستعرض مجموعة من الوظائف التي تتطلب الكثير من الشجاعة والجرأة واتخاذ القرارات الصعبة بمهنية عالية، من خلال ضيوف يعملون ضمن هذه القطاعات يروون تجربتهم والمواقف الصعبة التي يمرون بها أثناء عملهم.

جوائز قيمة

وتنفرد إذاعة الأولى في بث برنامج «قايلة جوازات دبي» من تقديم الإعلامي سالم محمد، من الساعة 14:00 إلى 15:00، بالتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، يستضيف البرنامج في موسمه الثاني مسؤولين من مختلف الجهات الحكومية بهدف التعريف بدورها في مجال المساهمات المجتمعية، وكذلك الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات الاستدامة بالتزامن مع عام الاستدامة، والمبادرات التي أطلقتها مختلف الجهات لتحقيق أهداف «أجندة دبي الاجتماعية 33»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كما تركز اللقاءات في البرنامج على الدور التكاملي القائم ما بين الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، مع مختلف الجهات المعنية لتقديم خدمات متكاملة بهدف تحقيق سعادة المتعاملين.

كما تقدم الإعلامية شيرينة سالم برنامج «سوالف العصر» من الاثنين إلى الجمعة، من الساعة 15:00 إلى الساعة 17:00، وهو برنامج تفاعلي يتضمن مسابقة رئيسية، ومقابلات وأخباراً منوعة.

ويقدم راشد بن ظبوي وسهيلة الوالي برنامج «منو قال بنسمع به»، من الاثنين إلى الجمعة، من الساعة 22:00 إلى الساعة 23:00 وهو برنامج اجتماعي يطرح مجموعة من المفاهيم والمصطلحات الجديدة التي أصبحت جزءاً أساسياً في حياتنا، يتناول فيها البرنامج الأبعاد الاجتماعية والنفسية والصحية لدخولها في تفاصيل حياتنا مثل الأجهزة الذكية. كما ستقوم الأولى ببث برنامج «الوعد جدام» من تقديم عائشة البدواوي من الساعة 14:00 إلى 15:00، يومي السبت والأحد من كل أسبوع، يتم فيه استعراض مجموعة من المشاريع الوطنية الرائدة.

ويأتي البرنامج التراثي «فيها منهم» من تقديم الإعلامية شيرينة سالم من الساعة 16:00 إلى 17:00 يومي السبت والأحد، ليسلط الضوء على وسائل العيش التي اعتمدها الأوليون قديماً، وما اندثر منها ولا يزال يستخدم منها لغاية اليوم. كما ستبث إذاعة الأولى كل يوم سبت برنامج «الغيلة»، مع الشاعر والنوخذه حميد بن ذيبان يحاوره فهد علي، من الساعة 22:00 إلى 00:00، يتحدث فيه بن ذيبان عن الألعاب الشعبية، وما كانت تمثله في تاريخ أبناء الإمارات.

ويأتي البرنامج الحواري «دفاتر بن سليمان» مع الشاعر سيف بن سليمان وحمد الشامسي، كل يوم أحد من الساعة 22:00 إلى 00:00، تطرح خلاله مجموعة من القصائد التي تحكي قصصاً ومواقف وحكماً تتناسب مع روحانية شهر رمضان.

محتوى ثري

وقالت نتالي جوزيف أواديسيان، مدير إدارة الإذاعات، ومدير الإعلام والاتصال المؤسسي في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، تتصف الدورة البرامجية الرمضانية لإذاعة الأولى بالتنوع والشمولية، مع الأخذ بالحسبان خصوصية هذا الشهر الفضيل وما يمتلكه من روحانيات، الأمر الذي يرسخ مكانة إذاعة الأولى كمنبر إعلامي وطني، الأمر الذي دعا العديد من المؤسسات الحكومية الوطنية للتعاون مع الأولى في دورتها البرامجية الرمضانية.

وأضافت أواديسيان: خطة العمل على الدورة البرامجية الرمضانية كانت ترتكز على تقديم مجموعة متميزة وملتزمة، من البرامج الشعبية والمحلية التي تحاكي اهتمامات المجتمع الإماراتي الأصيل، والتي تتكامل مع عدد من البرامج الدينية والتراثية والثقافية والتوعوية، لتلبي بذلك اهتمامات مختلف أفراد العائلة.