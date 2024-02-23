سلطان بن أحمد يشهد افتتاح النسخة 21 من «أيام الشارقة التراثية»

المصدر: الشارقة – البيان

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شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، أمس، حفل افتتاح فعاليات الدورة الـ 21 من أيام الشارقة التراثية، الذي ينظمه معهد الشارقة للتراث، تحت شعار «تواصل»، وذلك في منطقة ساحة التراث في قلب الشارقة، بمشاركة 13 دولة عربية وأجنبية، و25 جهة حكومية.

وشاهد سموه والحضور الفقرات الفنية التي استهلّها حفل الأيام التراثية، والتي تضمنت أنغام وأهازيج فن العيالة الإماراتي، وفن الآهال البحري، تلاه استعراض عرض الحربية، والقافلة، والعازي، والنوبان، والرواح والندبة، والهبان، وقدمت الفرق الشعبية الإماراتية فقرة الليوة والرزيف وفن الدان، بالإضافة إلى عرض منوع قدمته الفرقة الوطنية للفنون الشعبية عن جمهورية كوريا الجنوبية، ضيف الشرف لدورة هذا العام.

وتجول سمو نائب حاكم الشارقة في أرجاء ساحة التراث في منطقة قلب الشارقة، مستمعاً لشرحٍ عما تضمه أروقة الفعالية، وما تقدمه الجهات المشاركة، وتوقف سموه أمام عدد من الأركان والأجنحة التي جسدت المكانة الراسخة للموروث. وزار سموه المعرض الخاص بمقاطعة جيجو، ضيف الشرف الرسمي من جمهورية كوريا الجنوبية، وأعرب عن تقديره للتنوع والثراء في الموروث الثقافي للدولة، وما تمتلكه من مقومات فنية وجمالية متميزة، وعرج سموه على البيئات التراثية المختلفة التي تضمها الفعالية. وتقام فعاليات أيام الشارقة التراثية هذا العام، على مستوى 6 مدن مختلفة في إمارة الشارقة، خلال الفترة من 22 فبراير إلى 3 من شهر مارس المقبل.

حضر الحفل بجانب سمو نائب حاكم الشارقة، كل من الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي، والشيخ ماجد بن عبد الله بن ماجد القاسمي مدير دائرة العلاقات الحكومية، والشيخ سالم بن محمد بن سالم القاسمي مدير هيئة الإنماء التجاري والسياحي، ومعالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وعدد من كبار المسؤولين رؤساء ومديري الدوائر الحكومية، والسفراء، وممثلي البعثات الدبلوماسية في الدولة، وممثلي الدول المشاركة، وجمع من زوار فعاليات أيام الشارقة التراثية.