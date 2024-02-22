«حق الليلة» في الشندغة.. برامج شيقة تحتفي بالتراث والتقاليد

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» بدء التحضيرات لبرامج الاحتفال بليلة النصف من شعبان «حق الليلة»، حيث أعدت فعاليات مليئة بالتجارب والأنشطة التراثية التي ستقام في حي الشندغة التاريخي بهدف إبراز أهمية هذا التقليد الشعبي ومكانته في المجتمع المحلي، وهو ما يتناغم مع التزامات الهيئة الرامية إلى صون التراث وتعزيز حضوره على الساحة العالمية. وينظم الحدث بالتزامن مع فعاليات مهرجان سكة للفنون والتصميم 2024.

وسيشهد متحف الشندغة، أكبر متحف تراثي في الإمارات ( بين 23 و25 فبراير الجاري)، تنظيم المسار العائلي، الذي يتضمن سلسلة ورش عمل تفاعلية وجولات إرشادية للحي التاريخي، منها: «صناعة مرية أم شناف»، وكذلك ورش تبرز الأزياء التقليدية الإماراتية، وورشة الحناء، وتشرف عليها د.عذراء خميسة. وسيتمكن الصغار أثناء جولتهم بين البيوت من جمع الهدايا والحلويات وممارسة الألعاب الشعبية مثل «الكرابي» و«شد الحبل».

وسيكون طلبة المدارس خلال الفترة من 26 وحتى 29 فبراير الجاري على موعد مع جولة واسعة في حي الشندغة التاريخي، يطوفون خلالها بين بيوته وأجنحة متحف الشندغة، ويخوضون فيها عديد التجارب الممتعة التي تقدمها الهيئة ضمن مسار «حق الليلة» التعليمي، ويتضمن ذلك زيارة «مركز تراث للحرف اليدوية التقليدية» الذي يُعد منصة ثقافية مبتكرة للاحتفاء بالتراث والحرف التقليدية، مثل: «قرض البرقع» و«التلي» و«الحياكة» و«سف الخوص»، وغيرها، والمشاركة في مجموعة من الأنشطة التي يستضيفها بيت «الحرف التقليدية»، الذي يمنحهم فرصة استكشاف الحرف اليدوية وأنواعها واستخداماتها المتنوعة، وبيت «المجوهرات التقليدية»، حيث يتعرفون فيه إلى أنواع المجوهرات التقليدية وطرق تصميمها المختلفة، بينما يمنحهم بيت «الإيمان والحياة» نظرة عميقة على المعاني الإنسانية والاجتماعية التي يزخر بها التراث الإماراتي.

حرص

وفي هذا الإطار، لفت عبدالله العبيدلي، مدير متحف الشندغة بالإنابة في «دبي للثقافة»، إلى حرص الهيئة على نشر الوعي بالعادات والتقاليد الشعبية التي تسهم في توطيد الترابط الأسري، وقال: «يعكس الاحتفال بـ«حق الليلة» اهتمام الهيئة بالمحافظة على الفلكلور الإماراتي وتعزيز علاقة الأجيال القادمة بالتراث المحلي، وتعريفهم بأبرز قيمنا المجتمعية التي تعبر عن الكرم والمحبة وروح التسامح وزرع الألفة بين أبناء المجتمع»، منوهاً بأن «حق الليلة» وما يرافقها من مظاهر البهجة والفرح تُعد فرصة لإثراء معارف الأطفال بعناصر التراث المحلي ومكوناته وترسيخ الهوية الوطنية في نفوسهم، إلى جانب تمكينهم من استكشاف تفاصيل متحف الشندغة، وبرامجه.

فعاليات

ويتزامن الاحتفال بـ«حق الليلة» مع استضافة حي الشندغة التاريخي النسخة الـ12 من فعاليات مهرجان سكة للفنون والتصميم، التي ستقام خلال الفترة من 23 فبراير الجاري وحتى 3 مارس المقبل، بمشاركة أكثر من 500 مبدع من الإمارات والمنطقة والعالم، وستشهد عرض أكثر من 100 عمل فني سيتم توزيعها على 14 بيتاً.. وسيتمكن زوار الحدث من الحصول على باقات خاصة من تذاكر متحف الشندغة، ما يشكل فرصة فريدة لاستكشاف أجنحته ومقتنياته الفريدة.