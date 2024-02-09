«العويس» تحتفي بالقاصة شيخة الناخي خلال توقيع «امرأة تشكل الحلم»

المصدر: دبي – البيان

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احتفت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية أول من أمس، بالقاصة المخضرمة شيخة الناخي بندوة وحفل توقيع لكتاب «شيخة الناخي ـ امرأة تشكل الحلم»، لمؤلفته الشاعرة صالحة غابش، وذلك بحضور القاصة المحتفى بها وعدد من القامات الفكرية الإماراتية والعربية وحضور عدد كبيرمن محبي الثقافة والفكر والأدب.

ووجهت صالحة غابش الشكر لمؤسسة العويس الثقافية لاحتضانها أنشطة نوعية مميزة وخاصة عبر مشروعها الحيوي «أعلام من الإمارات»، الذي يسلط الضوء على قامات إبداعية إماراتية.

وقالت صالحة غابش: رصدت في هذا الكتاب العناصر المؤثرة في تجربة شيخة الناخي والتي تبدأ بنشأتها في بيت علم ومن ثم خبرتها الوظيفية التي جاءت مبكرة قبل إكمال دراستها الجامعية ودورها في تأسيس العديد من المنظومات الاجتماعية والثقافية والتربوية بالشارقة وتركيزها على المرأة والتحديات التي تعترضها وهي تؤدي وظائفها الحياتية محاطة بنظرة مجتمعية تراقب حالاتها المختلفة والمتغيرة.

وبدورها تحدثت القاصة الإماراتية شيخة الناخي عن تجربتها في عالم الكتابة التي بدأت منذ سبعينيات القرن الماضي، ووجهت الشكر إلى مؤسسة العويس لاختيارها ضمن سلسلة أعلام من الإمارات، وأضافت إنها تشعر بالفخر كونها تنال هذا التكريم من جهة ثقافية مرموقة مثل مؤسسة العويس الثقافية. واغتنت الندوة بالعديد من المداخلات التي أضاءت على تجربة شيخة الناخي وشاركت فيها كل من الدكتورة رفيعة عبيد غباش، مؤسسة ومديرة متحف المرأة في دبي، والدكتورة مريم الهاشمي والفنان عمر غباش والروائية فتحية النمر وعدد من الحاضرين الذين احتفوا بتجربة القاصة شيخة الناخي.

وفي ختام الندوة قدم المدير التنفيذي لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية درعين تذكاريتين لكل من شيخة الناخي وصالحة غابش وشكرهما على ما قدمتاه في الندوة المتميزة.

ووقعت صالحة غابش مؤلفة كتاب «شيخة الناخي ـ امرأة تشكل الحلم» عشرات النسخ من كتابها للحاضرين.

ويعد كتاب «امرأة تشكل الحلم»، الصادر ضمن سلسلة أعلام من الإمارات التي تصدرها المؤسسة بشكل مستمر لتوثيق الشخصيات التي تركت أثراً في الحياة الثقافية بشكل عام ـ كتاباً راصداً لسيرة وحياة القاصة الإماراتية شيخة الناخي، وقد قسم الكتاب إلى مقدمة ولقاء أول والطفولة ونشأة ثم العوامل المؤثرة في التجربة القصصية لشيخة الناخي والمضامين الاجتماعية في قصصها، ومن ثم تنطلق المؤلفة إلى رصد زوايا أخرى من حياتها، وذلك بأقلام مجموعة من الكاتبات اللواتي عاصرن تجربتها مثل: أسماء الزرعوني وبثينة خضر مكي وعلياء جوهر وفاطمة الهديدي وكلثم عبدالله ونجيبة الرفاعي.

واشتمل الكتاب أيضاً على خاتمة ومصادر وسيرة ذاتية للقاصة شيخة الناخي وللكاتبة صالحة غابش. وجاء الكتاب بـ 230 صفحة من القطع المتوسط وقد حمل الرقم 36 ضمن سلسلة أعلام من الإمارات التي تصدر عن مؤسسة سلطان العويس الثقافية بدبي. يذكر أن شيخة مبارك الناخي (مواليد 1952) أول امرأة إماراتية تنشر قصة قصيرة. وتعتبر واحدة من أشهر الكاتبات، درست العلوم الإنسانية في جامعة الإمارات العربية المتحدة، وتخرجت بدرجة البكالوريوس في عام 1985، وعملت في مجال التعليم.