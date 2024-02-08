«العين السينمائي».. فرجة وقصص تكرس مفاهيم الاستدامة

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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انطلقت الدورة السادسة من مهرجان العين السينمائي الدولي، وذلك استكمالاً للنجاح اللافت الذي حققته الدورات الماضية، وحرص طاقم عمل المهرجان على تقديم تجربة استثنائية حافلة بالمحتوى عالي الجودة وورش العمل والندوات المتخصصة، إضافة إلى العروض الأولى لأحدث الأفلام وبإشراف لجنة تحكيم مرموقة.

ويسهم المهرجان في تعزيز مكانة منطقة العين الخضراء وإمكاناتها بوصفها مركزاً يتيح لصناع الأفلام والمبدعين والخبراء الالتقاء وتبادل المعارف والترويج لأعمالهم. كما يحظى المهرجان بتقدير كبير بين أوساط عشاق السينما وخبراء القطاع، وتشهد دورة هذا العام نمواً ملحوظاً في عدد الأفلام المشاركة وجودتها.

إنجازات

وفي هذا الإطار قال عامر سالمين المري، الرئيس والمدير الفني للمهرجان لـ«البيان»: «احتفينا في مدينة العين الجميلة، بمرور 5 أعوام من المكاسب والإنجازات التي حققها «العين السينمائي» في خدمة «الفن السابع»، وذلك من خلال دوراته السابقة التي قدمنا فيها عدداً من المبادرات والاتفاقيات والبرامج المتنوعة، ليكمل مسيرته في دعم السينما بالمنطقة».

وأضاف: «لقد واجهنا تحديات وتخطينا صعوبات، ولكن شغفنا الدائم يدفعنا إلى الاستمرار، في تعزيز العلاقات بين المحافل السينمائية العربية والعالمية، وصناع «الفن السابع» في المنطقة، من أجل حضور فاعل لمهرجان سينمائي إماراتي، يهدف إلى توفير منصة مثالية لدعم السينما العربية وصناع الأفلام المحليين، وإظهار المواهب المستقبلية».

وأكد على احتفاء «العين السينمائي الدولي» هذا العام بـ «السينما الخضراء»، حيث تم تقديم باقة من أهم الأفلام التي ترفع شعار «سينما من أجل البيئة»، واستعراض رؤية سينمائية ملهمة لغرس قيم العمل المناخي والبيئي لدى الشباب، كما تم عرض قصص من مختلف أنحاء العالم، للعمل على زيادة الوعي بأهمية التغير المناخي وتعزز مفهوم الاستدامة. وأكد على أن مهرجان العين السينمائي حرص على مواكبة هذه التوجهات بعرض مجموعة من الأعمال السينمائية التي تسلط الضوء على مفهوم الاستدامة بعروض جاذبة تم الاستمتاع بمشاهدتها من قبل شتى الشرائح المجتمعية.

أفلام

ومن الأفلام التي انسجمت مع شعار المهرجان في دورته الجديدة «قصة نجاح أبوظبي» للمخرج الإماراتي منصور الظاهري، و«سماء بلاستيكية بيضاء» من المجر للمخرجين تيبور وسارولتا، و«القافلة تسير» للمخرج صالح كرامة، و«همسات النار والماء» من الهند، وغير ذلك.

وأوضح نقطة مفادها بأنه يتحمل الجميع مسؤولية الحفاظ على البيئة بجميع مكوناتها عبر المبادرات والمشاريع المختلفة، مثمناً في الوقت ذاته التزام أبناء الإمارات بنهج القيادة ورؤيتها الاستراتيجية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة محلياً وعالمياً.

عروض استثنائية

وقدم مهرجان العين السينمائي الدولي لضيوفه عروضاً سينمائية مميزة، وفرصاً للتفاعل مع الخبراء، وفرصة مشاهدة محتوى مميز وهادف سلط الضوء على أهمية الحفاظ على البيئة وتعزيز الاستدامة، والبقاء على اطلاع دائم ومعرفة المزيد عن حلول الاستدامة، وإيجاد أوجه جديدة للفهم وتحفيز التفكير بطريقة تفاعلية ومبتكرة حول هذه القضية المهمة.

وتضمنت فعاليات المهرجان عرض فيلم «فتى الجبل»، فيلم مغامرات عائلي مشوق، على شاشات سينما ستار، في بوادي مول، وذلك بعد عرض الفيلم في مهرجان سياتل السينمائي الدولي للأطفال في أمريكا الشمالية الأسبوع الماضي.

ويروي الفيلم حكاية سهيل الاستثنائية، وهو فتى إماراتي يعاني التوحد، حيث يتحدى المعايير المجتمعية ويخوض رحلة تحولية مذهلة عبر جبال الفجيرة الساحرة.