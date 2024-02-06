«كلمات ليست كالكلمات».. معانٍ وألحان في حضرة الإبداع

المصدر: دبي - فادية هاني

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احتضن مهرجان طيران الإمارات للآداب جلسة بعنوان «كلمات ليست كالكلمات»، حيث امتزجت فيها المفردات مع اللحن، ولم تكن الكلمة مسموعة هذه المرة، بل مقروءة ومرئية بشكل فني مبهر ومختلف، شاركت فيها الفنانتان الإماراتيتان إيمان الهاشمي أول ملحنة إماراتية، ومريم البلوشي الكاتبة والفنانة في مجال الخط العربي.

«رحلة مع الهاجس»

وقدمت الفنانة إيمان الهاشمي واحدة من مقطوعاتها بعزف أوركسترا من ألحانها وتوزيعها، بعنوان «رحلة مع الهاجس» يطلق عليها فنياً «قيدو»، وعرّفت بعد ذلك الجمهور عن نفسها ومسيرتها المهنية والفنية، حيث إنها تعتبر أول ملحنة إماراتية وعملت على أكثر من 38 إنجازاً في هذا المجال، وهي شاعرة وعازفة بيانو ورسامة وكاتبة ومدربة حياة معتمدة دولياً، ولها كتاب بعنوان «إيمانسترو» تعتبره رسالة خاصة لجيل الشباب.

وأشارت الهاشمي إلى أنها تعجز عن الوصف بالكلمات عن شعورها بالمشاركة في هذه الجلسة ومدى التفاعل بينها وبين الجمهور وبين الفنانة مريم البلوشي، مؤكدة أنها تحتاج إلى مقطوعة موسيقية خاصة لتعبر من خلالها عن مدى فخرها وسعادتها بالتواجد في هذه الجلسة وهذا المهرجان.

تجربة

وقدمت الفنانة مريم البلوشي عرضاً لعدد من لوحات الخط العربي التي أنجزتها، مشيرة إلى أنها تجربتها الأولى للتعبير عن نفسها وذاتها باللغة العربية، حيث سبق وأن قدمت عروضاً باللغة الإنجليزية ما جعل هذه المشاركة لها نكهة خاصة ومختلفة.

وقالت البلوشي: «في البدايات كنت مثل أي خطاط اعتمد على الخط والجمل والألوان، إلى أن بدأت أفكر بطريقة مختلفة، خصوصاً أني كاتبة إضافة إلى كوني فنانة تشكيلية، ورغبت في تقريب هذين العالمين معاً، لذلك بدأت منذ 2018 أفكر بطريقة مختلفة وأنفذ أيضاً لوحات تحمل كل منها قصة وحكاية تجعل منها أكثر من مجرد لوحة خط عادية بل ذات رسالة».

وعرضت الفنانة لوحات عن التعايش والجمال والتآخي ولوحة عن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ولوحة خاصة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مؤكدة أنها من خلال هذا العرض أظهرت نفسها للجمهور بصورة مغايرة عن كونها مهندسة وكاتبة وفنانة تشكيلية بل فنانة تجمع بين عدة فنون في لوحة واحدة.