«دبي للثقافة» تعزز قدرات الطلبة ومهاراتهم المسرحية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن تنظيم ورشة «أساسيات المسرح المدرسي» بهدف اكتشاف أصحاب المواهب المسرحية الطلابية، وتدريبهم وتطوير مهاراتهم في هذا المجال.

وتأتي الورشة التي تقام بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي في إطار استعدادات الهيئة لإطلاق النسخة الرابعة من مهرجان دبي للمسرح المدرسي التي ستقام في الفترة من 4 وحتى 8 مارس المقبل، بمشاركة مجموعة واسعة من مدارس دبي.

وتستهدف الورشة التي يستضيفها مجمع الورقاء التعليمي خلال أيام الأسبوع على مدار فبراير الجاري كل طلبة المدارس المشاركة في مهرجان دبي للمسرح المدرسي 2024، حيث تمنحهم نظرة عامة عن بدايات فن المسرح وتطوره عبر التاريخ، وأبرز رواده ومفاهيمه ومدارسه وما تمتاز به من أساليب مختلفة.

كما سيتعرف المشاركون فيها على إمكانيات المسرح وأهميته ودوره في إيصال الرسائل المجتمعية المختلفة، إلى جانب تقنيات التعامل مع النصوص وعملية تفكيكها تمهيداً لتحويلها لعروض مسرحية متكاملة وهادفة.

وأثناء الورشة التي يشرف عليها الفنان والمخرج محمد سعيد السلطي، سيتعرف الطلبة على طرق صياغة الرؤية الإخراجية للعرض وكيفية اختيار العناصر الرئيسية فيه على مستوى التمثيل والتصميم والديكور والمؤثرات الصوتية والموسيقية، وغيرها.

كما تتناول الورشة أساسيات التمثيل على الخشبة، وكيفية التعامل مع الممثلين وتعزيز قدراتهم والاستفادة منها لضمان تقديم عرض مسرحي لافت للانتباه، وذلك من خلال مجموعة التمارين العملية التي سيتلقاها الطلبة لمساعدتهم على رفع مستوى أدائهم المسرحي.

يذكر أن «دبي للثقافة» تسعى عبر مهرجان دبي للمسرح المدرسي للاحتفاء بأصحاب المواهب الناشئة وتمكينهم من طرح أفكارهم بأشكال مختلفة، إلى جانب الإسهام في غرس القيم التربوية والأخلاقية في نفوس الطلبة، وتحفيز مدارس دبي ومؤسساتها التعليمية والتربوية على الاستفادة من الفنون الأدائية وتوظيفها في تحويل المواد المنهجية إلى نصوص درامية ومشاهد بصرية تساعد على ترسيخها في عقول الطلبة، ويأتي ذلك انطلاقاً من التزامات الهيئة بالاستثمار في الأجيال القادمة وتشجيعها على الابتكار في الصناعات الثقافية والإبداعية.