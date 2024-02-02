جمعية الفنانين الكويتية تحتفي بعبدالعزيز السريع ومحمد المنصور

المصدر: الكويت - أحمد عبداللطيف

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في احتفالية كبيرة جمعت كافة المشتغلين في الساحة الفنية، وبحضور ضيوف مهرجان الكويت الدولي للمونودراما احتفت جمعية الفنانين الكويتيين بتكريم كل من الأديب المسرحي عبدالعزيز السريع، بمناسبة عودته من رحلة العلاج، وكذلك الفنان القدير محمد المنصور، الذي عاد من المملكة العربية السعودية بعد تكريمه في الاحتفالية العالمية «جوي أوورد»، وجاء هذا التكريم من قبل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة رداً للوفاء للقامتين الأدبية والفنية، ومن منطلق دور الجمعية كمظلة شعبية لكل المبدعين في مختلف الفنون.

فخر واعتزاز

وقال محمد المنصور: «أتقدم بخالص الشكر لجمعية الفنانين، برئاسة الفنان عبدالعزيز المفرج، ونائبه المخرج عبدالله عبدالرسول، من المعروف بأن للسعادة زماناً ومكاناً، ولا أسعد من أن يتم تكريمي وأنا على قيد الحياة، وفي أكثر من مكان».

وجاءت الكلمة الموجزة للمحتفى به الكاتب عبد العزيز السريع على لسان نجله المخرج والمنتج منقذ السريع قائلاً: لم يسبق لي أن تحدثت بلسان والدي وهو موجود، وكنت راغباً في حضوره ليكون معنا وبيننا، لكن لظرف صحي طارئ دفعه للاعتذار وحملني كلمات لا بد من إيصالها في حفل تكريمه كالتالي: «إلى مجلس إدارة جمعية الفنانين، ويخص رئيس مجلس الإدارة، وشيخ فنانين الكويت الفنان عبدالعزيز المفرج شاكراً وممتناً ومقدراً هذه اللفتة الكريمة والمبادرة الغالية، متمنياً وداعياً الله أن يمن عليه بالشفاء في القادم من الأيام حتى يكون بينكم».

«الحارس»

وقدمت فرقه تياترو المسرحية، ضمن مهرجان الكويت الدولي للمونودراما، العرض المسرحي الكويتي «الحارس»، وهو من تأليف مالك القلاف، وإخراج هاني النصار، وتمثيل يوسف الحربي، والسينوغرافيا لفهد المذن.. يضعنا العرض أمام لعبة الفضاء الكاشف، الفضاء الذي لا يمثل المكان الداعم للأشياء هو منصة حامله للأجساد.. ويدور العرض حول حفار القبور الحارس، الذي يبحث عن الأمل.