شراكات جديدة تحتفي بالشباب

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مهرجان طيران الإمارات للآداب عن الشراكة مع مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، وبرنامج دبي لتدريب رواد الأعمال وفلاي دبي، وتمكن المهرجان من خلال هذا التعاون من توسيع نطاق يوم الشباب 2024، ودعوة الطلبة من جميع أنحاء المنطقة العربية لعيش تجربة المهرجان كاملة.

وأقيم يوم الشباب، ضمن فعاليات المهرجان أول من أمس، وهو يوم حافل ببرنامج يغطي طيفاً واسعاً من الموضوعات المتنوعة، من الذكاء الاصطناعي والابتكار إلى الأدب والاستدامة، وغيرها من القضايا الملحة؛ مع التركيز بشكل أساس على الثقافة العربية لطلبة الخليج العربي.

ووفر يوم الشباب للمشاركين فرصة حضور جلسات مُصممة لتطوير المرونة والقدرة على التحمل والتكيف اللازمة لمواكبة التغيرات الحتمية في عالم لا يمكن التنبؤ بتغيراته المتسارعة وبمفاجآته التي ربما تكون أبعد من المتوقع.

وعلق دريد الزغواني، الرئيس التنفيذي للعمليات في دبي للاستثمارات الحكومية: «تفتخر دبي للاستثمارات الحكومية بشراكتها مع مهرجان الإمارات للآداب للسنة السادسة على التوالي».

وقال جيمس مهوجن، المدير العام لبرنامج دبي لتدريب رواد الأعمال في شركة فالكون وشركائها: «نحن في برنامج دبي لتدريب رواد الأعمال متحمسون جداً لشراكتنا مع مهرجان الإمارات للآداب. ويمثل يوم الشباب 2024 فرصة استثنائية للارتقاء بهذه النسخة من المهرجان إلى آفاق جديدة».

وقال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: «نحن سعداء بدعم ورعاية هذه التظاهرة الثقافية في أرض الإمارات التي ترحب بالشباب، وهي تعكس قيمنا في فلاي دبي بتسهيل حركة السفر للجميع، وتعزيز التبادل الثقافي والحضاري على أرض دبي، التي تعد اليوم بيئة مثالية للعمل والعيش وهي وجهة ثقافية بارزة في المنطقة».

وأضاف: «يستقطب هذا الحدث، الذي يعد منصة عالمية للمواهب الصاعدة كبار المبدعين من مختلف أنحاء العالم، ونحن في فلاي دبي حريصون على دعم هذه المنصة والاستثمار في تطوير الكوادر الشابة وخاصة الوطنية منها، وتعزيز التواصل المعرفي والثقافي بما نملكه اليوم من شبكة متنامية، تعزز حركة النقل والتواصل في المنطقة بأكثر من 120 وجهة عبر مطار دبي، الذي استطاع أن يتخطى كل التوقعات عبر السنوات الماضية».