توقيع «امرأة تشكل الحلم» في «العويس» 7 الجاري

المصدر: دبي ــ البيان

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تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية يوم الأربعاء المقبل (7 الشهر الجاري) حفلاً وندوة لتوقيع كتاب «شيخة الناخي ـ امرأة تشكل الحلم» لمؤلفته الشاعرة صالحة غابش، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء في قاعة المحاضرات بالمؤسسة، وبحضور القاصة المخضرمة شيخة الناخي والشاعرة صالحة غابش.

ويعد كتاب (امرأة تشكل الحلم) ـ الصادر ضمن سلسلة أعلام من الإمارات التي تصدرها المؤسسة بشكل مستمر لتوثيق الشخصيات التي تركت أثراً في الحياة الثقافية بشكل عام ـ كتاباً راصداً لسيرة وحياة القاصة الإماراتية المخضرمة شيخة الناخي، وقد قسم الكتاب إلى مقدمة ولقاء أول والطفولة والنشأة، ثم العوامل المؤثرة في التجربة القصصية لشيخة الناخي والمضامين الاجتماعية في قصصها، ومن ثم تنطلق المؤلفة إلى رصد زوايا أخرى من حياتها، وذلك بأقلام مجموعة من الكاتبات اللواتي عاصرن تجربتها مثل: أسماء الزرعوني وبثينة خضر مكي وعلياء جوهر وفاطمة الهديدي وكلثم عبدالله ونجيبة الرفاعي.

أيضاً يشتمل الكتاب على نماذج من القصص التي كتبتها شيخة الناخي خلال مسيرتها الأدبية بدءاً من قصتها الأولى الرحيل وصولاً إلى قصتها حزمة ألوان مروراً بمجموعة قصص مثل حواجز، يد حانية، السلامة، وغيرها.. وضم الكتاب ملحقاً للصور فيه الكثير من مفردات حياتها، وما حصلت عليه من تقدير وتكريم وشهادات، بالإضافة إلى أغلفة كتبها التي صدرت منذ سبعينيات القرن الماضي.

وقالت صالحة غابش في تقديمها للكتاب: نرصد في هذا الكتاب العناصر المؤثرة في تجربة شيخة الناخي، والتي تبدأ بنشأتها في بيت علم، ومن ثم خبرتها الوظيفية التي جاءت مبكرة قبل إكمال دراستها الجامعية، ودورها في تأسيس العديد من المنظومات الاجتماعية والثقافية والتربوية بالشارقة، وتركيزها على المرأة والتحديات التي تعترضها وهي تؤدي وظائفها الحياتية محاطة بنظرة مجتمعية تراقب حالاتها المختلفة والمتغيرة.

واشتمل الكتاب أيضاً على خاتمة ومصادر وسيرة ذاتية للقاصة شيخة الناخي وللكاتبة صالحة غابش. وجاء الكتاب بـ 230 صفحة من القطع المتوسط، وقد حمل الرقم 36 ضمن سلسلة أعلام من الإمارات، التي تصدر عن مؤسسة سلطان العويس الثقافية بدبي.