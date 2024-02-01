«فنون نيويورك أبوظبي» يستضيف عرض «مهيك» الأول

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي استضافة العرض العالمي الأول للعمل الفني «مهيك» من إبداع أكاش أوديدرا وأديتي مانغالداس وبتكليف من مركز الفنون.

وذلك يومي الأربعاء والخميس 7 و8 فبراير المقبل على خشبة المسرح الأحمر وبدعمٍ من مبادرة دانس ريفلكشنز من دار فان كليف أند آربلز للمجوهرات.

وتشارك راقصة الكاثاك العالمية أديتي مانغالداس المرة الأولى في مسيرتها الفنية التي استمرت خمسين عاماً بأداء راقص مع أكاش أوديدرا، أحد أبرز الراقصين البريطانيين من أصول جنوب آسيوية في جيله، يرويان فيه قصة تحتفي بالحب بجميع أشكاله، وهي الحقيقي والأصيل واللانهائي، ويتضمن العرض تسجيلاً أصلياً للفنانة نيكي ويلز إلى جانب عرض آخر للموسيقى الحية.

ويستوحي العرض اسمه «مهيك» من كلمة «العطر» باللغة الهندية، ويرمز إلى القوة الدائمة للذاكرة وجوهر الحب، ويروي العرض قصة امرأة ناضجة والعلاقة التي تربطها برجل أصغر سناً، ويتعمق في شخصيتيهما المعقدتين والأعراف التي تقيّدهما ويحدد جوهر الحب الخالص. وفي إطار الإقامة الفنية التي تمتد خمسة أسابيع، يشكل العرض المرة الثانية التي يجرى فيها إطلاق دورة خاصة مرافقة للعرض العالمي الأول وتتمحور فيه للفنان أوديدرا، وهي المرة الخامسة التي يقيم فيها عرضاً في مركز الفنون بما يشمل إقامة افتراضية واحدة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال بيل براجن، المدير الفني التنفيذي لمركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي: «عرض مهيك منصة استثنائية تتيح للراقصين ومصممي الرقصات أديتي مانغالداس وأكاش أوديدرا إظهار إمكاناتهما الفريدة في رقص الكاثاك، مع تسليط الضوء على قدرتهما المذهلة على الابتكار بنمط الرقص الهندي الكلاسيكي، ونترقب مشاهدة كلا الفنانين على خشبة المسرح الأحمر، ولا سيما أنهما قد أنتجا عرضاً متعدد الوسائط ينطلق من جامعة نيويورك أبوظبي في جولة عالمية كبيرة تشمل العديد من المراكز الفنية في المملكة المتحدة ومنها مسرح سادلرز ويلز.

وانسجاماً مع رسالتنا الرامية إلى دعم الإنتاج الثقافي والبحث الفني، يحرص مركز الفنون على تقديم الدعم للفنانين المتميزين لتحقيق رؤاهم على أرض الواقع، ويسرّنا أن نحظى بثقة راقصين استثنائيين مثل أكاش وأديتي لاستضافة العرض العالمي الأول لعملهم الفني».

وقال أكاش أوديدرا: «عرض مهيك رحلة استكشافية في أعماق النفس البشرية تسلط الضوء على رغبات الإنسان ومبادئ الشجاعة والمرونة لديه. وعبر دعم جامعة نيويورك أبوظبي لنا، نتطلع إلى تقديم حكاية متميزة تتحدى المسلّمات السائدة في المجتمع، ونحرص على تكريس فن تصميم الرقصات لتسليط الضوء على قصص الحب المنسية، ثم تشجيع الجمهور على مواجهة التعريف التقليدي للحب».

وتم تصميم «مهيك» بالتعاون بين شركة أكاش أوديدرا وشركة أديتي مانغالداس للرقص/مؤسسة دريشتيكون للرقص، كما شارك في إنتاجه مركز الفنون بجامعة نيويورك أبوظبي وبتكليف مشترك من قبل مسرح سادلرز ويلز، وذا لوري، وبيرمنجهام هيبودروم، ومؤسسة باجري.

ويستضيف مركز الفنون يوم الجمعة 9 فبراير في الساعة 6:30 مساءً ورشة رقص بإشراف أكاش أوديدرا وبدعمٍ من مبادرة دانس ريفلكشنز من دار فان كليف أند آربلز للمجوهرات، وذلك في إطار التزامه تطوير مهارات الفنانين المحليين عبر برنامج «خارج خشبة المسرح»، وتتضمن الورشة جلسة عملية بحضور أكاش أوديدرا لاستكشاف تجاربه الخاصة التي تجمع بين أسلوبي الرقص الهندي التقليدي والرقص الغربي، إذ توفر للمشاركين تجارب جديدة وفرصة لإثراء ممارساتهم حتى يطوّروا أساليبهم الخاصة، كما تتيح للمشاركين فرصة أداء حركات على الأرض وإتقان أساليب جديدة تعتمد على القوة البدنية والبراعة، وتُقام هذه الورشة بعد ورشة عمل أخرى بإشراف مانغالداس يوم 31 يناير الجاري.