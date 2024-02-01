مكتبة محمد بن راشد في فبراير.. فعاليات متفردة تثري الساحة الثقافية

المصدر: دبي ـــ البيان

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تنظم مكتبة محمد بن راشد، خلال شهر فبراير، سلسلة متميزة من الفعاليات وورش العمل والندوات المتنوعة والمجانية.

والتي تهدف إلى إثراء المعرفة وتبادل الأفكار والتجارب بين المثقفين ورواد المكتبة من مختلف الثقافات.

وتبدأ أولى الفعاليات بورشة عمل تفاعلية بعنوان «آباء وأمهات سعداء.. أبناء سعداء»، تقدمها الدكتورة أسماء الفردي الخبيرة في مجال الصحة النفسية وتربية الأطفال، حيث تسلط الضوء على أساليب بناء علاقة إيجابية وقوية مع الأبناء.

وتقام الورشة الثانية من سلسلة ورش عمل «الكتاب الأول» تحت عنوان «الكتاب الأول: الفكرة والحبكة» بإشراف المدربة ناديا النجار، والتي تُشارك خلالها خبرتها الغنية لإلهام وتوجيه المشاركين في صياغة أولى رواياتهم.

وبالتزامن مع شهر الابتكار، تقدم المكتبة برنامج فعاليات مخصصاً للأطفال، يضم ورشة عمل بعنوان «أحلامي الصغيرة».

وتنظم فعالية مميزة بعنوان «سلوكي في المكتبة»، والتي تساعد الأطفال على التمييز بين السلوكيات الصحيحة والخاطئة أثناء التواجد في المكتبة.

وفي جلسة حوارية بالتعاون مع مركز «اقرأ واستمتع»، يناقش المشاركون كتاب «معجزة الصباح» للكاتب هال إلرود، والذي يركز على تحويل روتين الصباح إلى أداة قوية لتعزيز الصحة والسعادة وتحقيق النجاح الشخصي والمهني.

وتستكمل المكتبة برنامج الأداء المسرحي خلال شهر فبراير، وذلك بتنظيم ورشة تدريبية بعنوان «قراءة وتحليل النص المسرحي»، بالتعاون مع مسرح دبي الوطني، وبإشراف الفنان الإماراتي عمر غباش، حيث تركز الورشة على أهمية قراءة النص المسرحي ودوره في إنجاح العمل. وفي منتصف شهر فبراير، تحتفي المكتبة بإرث الشاعر الراحل محمد بن حاضر.

والذي أسهم بدور بارز في الحراك الثقافي بدولة الإمارات، حيث تقام جلسة حوارية بمشاركة نخبة من الشعراء والنقاد الذين تأثروا بأعماله وشخصيته، منهم الشاعر العراقي موفق العاني، الذي كتب الكثير عن محمد بن حاضر نظراً لقربه الشديد منه، وألف كتاباً خاصاً عنه، والشاعر والناقد الدكتور شهاب غانم. وتتخلل الجلسة قراءات شعرية مع الشاعر عتيق القبيسي وعزف على العود مع الفنان طارق المنهالي.

ويتضمن برنامج المكتبة لشهر فبراير أمسية سينمائية مميزة، بالتعاون مع شركة «سينيوليو»، حيث تقدم عرضاً لـ 5 أفلام قصيرة من حول العالم، وهي فيلم «زفّة» للمخرج أحمد سمير، وفيلم «سحابة داكنة» من إخراج كيفين جورج، بالإضافة إلى فيلم «شظايا ثورة» للمخرج سهند سرحدي، وفيلم «في الفناء الكبير داخل جيب صغير» للمخرج الياباني يوكي يوكا، وفيلم «سارة» للمخرج علاء أبو فراج.

اليوم العالمي للإذاعة

وبالتزامن مع اليوم العالمي للإذاعة، الذي يصادف 13 فبراير من كل عام، تقدم مكتبة محمد بن راشد ورشة عمل «صناعة البودكاست والتعليق الصوتي» على مدار يومين، والتي تهدف إلى تدريب المهتمين بصناعة المحتوى الإذاعي والبودكاست وتعريفهم على أساسياته.

كما تنظم ورشة عمل تحفيزية بعنوان «غير تفكيرك.. تتغير حياتك» مع الكاتبة فاطمة الزعابي، تناقش خلالها كتاب «كن مختلفاً Be different».

«الابتكار بريشة فنان»

وتحت شعار «الإمارات تبتكر»، تُنظِّم فعالية بعنوان «الابتكار بريشة فنان» بإشراف الفنان التشكيلي خليفة الشيمي. وتقدم ورشة عمل تفاعلية مُخصصة للأطفال بعنوان «مبتكرون من أجل الوطن» والتي تركز على الرسم والأعمال اليدوية، بهدف غرس قيم حب العلم في نفوس الأطفال ليكونوا مبتكرين ورواداً في المستقبل.