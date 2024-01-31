مشهد دبي الحضاري.. إبداع بعدسة الكاميرا

المصدر: دبي ـــ رشا عبد المنعم

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يعد التصوير الفوتوغرافي من الفنون البصرية ذات التأثير الإبداعي الذي يوثق لجماليات العمارة المعاصرة، وكذلك الأيقونات التراثية في إمارة دبي كإحدى أهم الوجهات العالمية للتواصل الحضاري والإنساني القائم على تبادل المعرفة والثقافة بين شعوب العالم، التي تلتقط هذا الإلهام عبر المعارض الفنية للصور، أو ما يتم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي لمواقع ومناظر طبيعة، وكذلك بيئات من وحي المدينة وذاكرة المكان.

وحول أهمية التصوير الفوتوغرافي في توثيق إبداعات المدن الحضارية والمعمارية وفي مقدمتها مدينة دبي، يقول المصور والفنان المفاهيمي الإماراتي فيصل الريس: عندما نتحدث عن جماليات التصوير الفوتوغرافي في إمارة دبي، نجد أن هذه المدينة الحديثة توفر مجموعة متنوعة من المشاهد الرائعة التي تلهم الفنانين والمصورين. تعتبر الأبراج الشاهقة والمباني الحديثة والمعالم الثقافية جزءاً من جاذبية دبي الفريدة.

وفيما يتعلق بأهمية تصوير كذلك الطبيعة والبيئات، يقول الفنان والمصور محمد البلوشي، إن تصوير الطبيعة في دبي يوفر أيضاً فرصاً مذهلة، حيث يمكن للمصورين اكتشاف الصحاري الجميلة والسواحل الرملية المذهلة، التي تقدم مناظر طبيعية استثنائية، يمكن للمصورين اكتشاف جماليات التصوير الفوتوغرافي في الأسواق التقليدية والأحياء القديمة في دبي، حيث يمكنهم التقاط لحظات حية وجذابة تعكس الحياة اليومية والتراث الثقافي للمدينة.

مشاهد حضارية

ويؤكد المصور موسى الرئيسي أن جماليات التصوير الفوتوغرافي في دبي تتجلى في تنوع المشاهد والمواضيع التي يمكن تصويرها، سواء كان ذلك في المشاهد الحضرية الحديثة أو في الطبيعة الخلابة والتراث الثقافي الغني، حيث تتمتع مدينة دبي بمكانة استثنائية على الصعيدين الإقليمي والعالمي بفضل معالمها المعمارية الرائعة.

ويعكس التصوير الفوتوغرافي للعمارة في دبي أهمية كبيرة لعدة أسباب منها وقبل كل شيء، يتيح التصوير الفوتوغرافي للعمارة في دبي توثيق الإبداع المعماري الفريد الذي تتميز به المدينة. من خلال تصوير المباني الشاهقة مثل برج خليفة وبرج العرب، يمكن للمصورين تسليط الضوء على التفاصيل الفنية والتصميمات الرائعة التي تميز بها الأحياء والمعالم التراثية والمباني المعاصرة.

سياحة المعمار

وفيما يتعلق بأهمية التصوير الفوتوغرافي وفنونه المعاصرة في تعزيز روابط التواصل التفافي بين شعوب العالم تقول الفنانة والمصورة الفوتوغرافية المقيمة في دبي آنا شتراوس: يساهم التصوير الفوتوغرافي في ترويج سياحة المعمار في دبي.

من خلال عرض الصور الملتقطة بشكل احترافي، يمكن للأفراد الذين يشاهدونها عبر الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي أن يتحمسوا لزيارة دبي واستكشاف المباني الرائعة بأنفسهم. كما تعتبر الصور الفوتوغرافية للعمارة وسيلة للتعبير الفني والابتكار. يمكن للمصورين تقديم رؤى فريدة ومبتكرة حول المباني والهندسة المعمارية في دبي، مما يساهم في إثراء المشهد الفني والثقافي للمدينة.

قيمة معرفية

ويشير المصور الفوتوغرافي أرتور يالوفي والمقيم في دبي أن فن التصوير يعد أداة قوية لتوثيق التاريخ الحضاري للشعوب، حيث يساهم في الحفاظ على الذاكرة الجماعية والتراث الثقافي للمجتمعات.

يتيح التصوير الفوتوغرافي تسجيل الأحداث والمعالم والحياة اليومية بشكل دقيق وملموس، مما يجعله أداة قيمة في فهم ودراسة التاريخ الحضاري، إلى جانب توثيق المعالم الحضارية والمعمار القديم والآثار الأثرية. كما تعتبر الصور مصدراً قيماً للمعرفة والدراسة والحفاظ على التراث الثقافي، حيث يمكنها أن تساعد في حفظ الآثار والمعالم التاريخية للأجيال القادمة.