«دبي أوبرا» تستضيف «ذا فانتوم أوف ذا أوبرا» مجدداً

أعلنت «دبي أوبرا» استضافة العرض الموسيقي المسرحي الأشهر في العالم «ذا فانتوم أوف ذا أوبرا» مجدداً خلال الفترة بين 22 فبراير و10 مارس المقبلين.

وذلك في أعقاب النجاح الاستثنائي الذي حققه خلال عرضه لأول مرة بدولة الإمارات عام 2019، والذي يعقد بالتعاون مع مجموعة «برودواي إنترتينمت».

وسيعود «ذا فانتوم أوف ذا أوبرا» بحلته الجديدة ليقدم تجربة فريدة ستجذب الجمهور العاشق لذلك العرض المسرحي الشهير، كما سيستقطب المزيد من الجمهور الذين سيتابعونه لأول مرة، علماً أن تذاكر العرض متاحة حالياً.

ويضم فريق العمل 100 من طاقم التمثيل والعمل وأعضاء الأوركسترا، كما سيتضمن العديد من المشاهد المتميزة والمؤثرات الصوتية والبصرية الخاصة، وسيشهد عرض أكثر من 230 زياً مصمماً بشكل دقيق، حيث يمكن للجمهور أن يتوقع رحلة غامرة في عالم الغموض والرومانسية والفنون.

وبهذا الصدد، قال الدكتور باولو بتروشيلي، مدير دبي أوبرا: «يسرنا للغاية عودة عرض «ذا فانتوم أوف ذا أوبرا».

حيث ترك هذا العمل المتميز بصمة استثنائية على الساحة العالمية، إلى جانب الصدى العميق الذي حققه لدى الجمهور في إمارة دبي؛ إذ نلتزم بإبراز التميز الفني التي يدفعنا لجذب مثل هذه العروض الفريدة، حيث تعتبر عودة هذا العرض بمثابة تأكيد على هذا الالتزام، ونتطلع إلى مشاركة هذه التجربة الرائعة مرة أخرى».

وفي هذا السياق، أعربت ليز كوبس، الرئيس التنفيذي في «برودواي إنترتينمنت جروب»، عن سعادتها بعودة العرض الموسيقي المسرحي الأشهر في العالم «ذا فانتوم أوف ذا أوبرا» إلى مسرح «دبي أوبرا»، قائلة:

«يسعدنا تقديم حلة جديدة من هذا الإنتاج الفني المميز عبر مسرح دبي أوبرا، لنشهد معاً التحفة التي يقدمها أندرو لويد ويبر، في هذه الكلاسيكية الخالدة التي شهدت إقبالاً لافتاً وحماسياً في العرض الأول الذي احتضنته دبي قبل عدة أعوام».

مقطوعات

وسيشهد مسرح دبي أوبرا من خلال العرض الفني الأدائي الاستثنائي عرض مجموعة من المقطوعات الموسيقية الكلاسيكية الخالدة، مثل «The Phantom of the Opera» و«Think of Me» وكذلك «Music of the Night»، علماً أن النسخة الأصلية للمسرحية تحتل الموقع الأول عالمياً بعد الانتشار الواسع الذي حققته في ظل بيع منها ما يزيد على 40 مليون نسخة حول العالم.

ويذكر أن العرض الموسيقي المسرحي «ذا فانتوم أوف ذا أوبرا» قد حاز أكثر من 70 جائزة عالمية مرموقة، بما في ذلك 7 جوائز «تونيز أون برودواي»، و4 جوائز «أوليفييه» في مسارح «ويست إند» بلندن. ويعد هذا العرض الفني فرصة تاريخية لا تفوت، وستعزز من ازدهار مسرح دبي أوبرا.