متاحف الإمارات.. منارات معرفية

المصدر: دبي – وفاء السويدي

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يحتفل العالم في 18 مايو من كل عام باليوم العالمي للمتاحف، وفي ذلك فرصة للمختصين بالمتاحف للتواصل مع العامة، ومواجهة التحديات التي تواجه المتاحف، حيث تقدم المتاحف رسالة عظيمة، باعتبارها مراكز علمية مهمة تسهم في نشر المعرفة والعلوم والتعريف بالتراث الإنساني في جميع المجالات.

منصات ثقافية

«البيان» التقت منى القرق، المدير التنفيذي لقطاع الثقافة والتراث في «دبي للثقافة»، حيث تحدثت عن المتاحف التي تمثل منارات معرفية وحضارية مهمة، ومنصات ثقافية فاعلة، تعزز حضور التراث على الخريطة الدولية، وتُعرِّف العالم بتاريخ دبي وماضيها العريق.

وقالت القرق: تعد متاحف دبي بما تمتلكه من مقتنيات ووثائق ومعروضات حاضنة مهمة للتراث المحلي، ووجهات ثقافية وتعليمية، تختزل بين جدرانها مجموعة كبيرة من القيم الإنسانية والتاريخية والمعارف والعلوم التي تحفز الأجيال القادمة على المشاركة في بناء مستقبل الإمارة.

وأضافت: إن اليوم العالمي للمتاحف، يعد فرصة للاحتفاء بمنجزات دبي الحضارية، وثقافتها التي تشكل جوهر الهوية الوطنية، وبتراثها الذي يعبر عن ماضيها وتاريخها، منوهة بحرص «دبي للثقافة»، من خلال مبادراتها ومشاريعها المستمرة والمتواصلة على تفعيل دور المتاحف، وإسهاماتها في إثراء واستدامة المشهد الثقافي المحلي.

2500 متحف

أكد المهندس رشاد بوخش نائب رئيس المنظمة العربية للمتاحف تاريخ وجهود المتاحف، وقال: تأسس المجلس الدولي للمتاحف، وهو المجلس العالمي الذي ينظم أمور المتاحف في كل العالم، وهو جزء من اليونيسكو والأمم المتحدة عام 1946 بعد الحرب العالمية الثانية، ويضم ما يقارب نحو 62 ألف عضو من جميع دول العالم من 122 دولة، ويشمل ما يقارب 2500 متحف، وفي اليوم العالمي للمتاحف هذا العام، الذي يحمل شعار «المتاحف، الاستدامة وجودة الحياة».

102 متحف

وقال المهندس رشاد بوخش: هناك ما يقارب 13000 متحف في العالم، ثلث هذه المتاحف موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، حوالي 33 ألف متحف في ألمانيا، وفي دولة الإمارات، العدد في ازدياد، وأول متحف كان في مدينة العين 1969، قبل تأسيس الاتحاد، والثاني كان في دبي 1971، ووصل عدد المتاحف حالياً خلال الأعوام الماضية، إلى حوالي 102 متحف، منها 65 تقريباً متحف حكومي، وحوالي 137 متحف خاص متنوع ومتوزع على كل إمارات الدولة، منها متاحف عالمية، متحف اللوفر أبوظبي، ومتاحف عامة موجودة في كل إمارة، ومتاحف متخصصة، مثل متحف الاتحاد ومتحف القهوة ومتحف المرأة، ومن أهم المتاحف التي تم افتتاحها مؤخراً، متحف الشندغة، وهو من أكبر المتاحف المفتوحة في الشرق الأوسط، ويضم 16 جناحاً، ويشمل كل تراث دولة الإمارات.

وأشار بوخش إلى قيمة متاحف مهمة في الدولة وعلى رأسها متحف ساروق الحديد.

وأكد بوخش أن المتاحف لها دور في التعليم والثقافة، والحفاظ على القطع التراثية والأثرية، وتعتبر المتاحف ركيزة جذب لزيارة كل دولة، حيث تطلع الزوار على تاريخ الحضارات.