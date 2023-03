دبي .. عنوان الرفاهية والإبداع العالمي

المصدر: دبي ـــ جاسم حمد

باتت دبي عنواناً للرفاهية والإبداع العالمي، إذ اعتادت أن تقدم لزوارها وسكانها رحلة ترفيهية حافلة بالمتعة والمرح، ومليئة بروائع الثقافات وأنغام شعوب العالم، إذ تشهد الإمارة خلال الفترة المقبلة حراكاً فنياً وثقافياً مكثفاً، وذلك عبر العديد من الفعاليات التي تجمع بين الموسيقى والعروض الفنية لنخبة من نجوم العالم، الذين وجدوا في الإمارة وجهة مثالية لتقديم عروضهم وأعمالهم المبهرة.

وفي السياق، يقدم عازف البيانو وقائد الفرقة الموسيقية الإيطالي الشهير إبيفانيو كوميس، وهو فنان حاصل على العديد من الجوائز، أمسية موسيقية كلاسيكية فريدة في دبي، أوبرا 23 أبريل القادم.

وسيفتتح كوميس الحفل مع Sonata in G minor، للمؤلف الموسيقي موزيو كليمنتي، تليها معزوفة Polonaise-fantaisie in A-flat major، للموسيقار فريدريك شوبان، وهذه المعزوفة التي ألّفها شوبان عام 1846، تعتبر من أكثر أعماله تعقيداً وتفصيلاً..

مسرحية استعراضية

وتحتضن دبي أوبرا ديسمبر القادم «وست سايد ستوري»، المسرحية الاستعراضية الأشهر على الإطلاق، في جولة تقدّم إنتاجاً نادراً، يتضمّن تصميم الرقصات الأصلي لجيروم روبنز، والذي أثار إعجاب الجماهير في ثلاث قارات منذ عام 2003. ويجتمع في هذه المسرحية فريق إبداعي دولي جديد، حول مخرج وممثّل برودواي الشهير لوني برايس، الذي سيسطر الفصل التالي من قصّة النجاح المبهرة لهذا العمل الاستعراضي الكلاسيكي.

وتحفل المسرحية الاستعراضية بألحان شهيرة، مثل Maria، وSomewhere، وAmerica، والتي تستحضر صوراً وأحاسيس خلّدتها وست سايد ستوري West Side Story في العالم كلّه. إذ أعاد ليونارد بيرنستين، وجيروم روبينز، وآرثر لورنتس، وستيفن سوندهايم، تعريف هذه الفئة الفنيّة بكاملها مع العرض الأول لفيلم برودواي عام 1957، من حيث الموسيقى والرقص.

محبّو الموسيقى والغناء على موعد مع الحفل المباشر الذي يحييه «أيوشمان كورانا»، نجم «بوليوود»، الذي حاز على إعجاب الملايين حول العالم، بفضل أدائه الرائع في الأفلام الهندية، وذلك في 23 أبريل، بـ «كوكا كولا أرينا»، إذ سيعيشوا أمسيةً مليئة بالموسيقى، وبمجموعة كبيرة من أشهر أغنيات «كورانا»، التي احتلّت المراتب الأولى، مثل Pani Da Rang.

ويترقب عشاق الموسيقى الإلكترونية، حضور «مهرجان زامنا دبي» المليء بالأجواء الإيقاعية الراقصة، وذلك على شاطئ «بالم ويست بيتش» بدبي، من 22 إلى 23 أبريل. ويجمع هذا الحدث الموسيقي، الذي يُقام في كل عام بمدينة «تولوم» المكسيكية، أشهر فناني الموسيقى الإلكترونية الراقصة.

ويقام في «كوكا كولا ارينا» من 5 إلى 7 مايو المقبل، الحفل الموسيقي «أميرات ديزني»، الذي يضمّ أكثر من 30 أغنية شهيرة من «ديزني»، بمرافقة «أوركسترا فردوس» النسائية، بقيادة المايسترو «نبجامين روهالا».

وستؤدي الأوركسترا مجموعة كبيرة من أجمل الأغنيات الكلاسيكية، مثل Let It Go وHow Far I’ll Go وReflection. كما ستكون نجمات «وست إند» و«برودواي» اللاتي لعبن أدوار الأميرات «ياسمين» و«بيل» و«نالا»، حاضرات في هذا الحدث.