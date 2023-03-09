فعاليات وبرامج ثرية لمركز أبوظبي للغة العربية في شهر القراءة الوطني

المصدر: أبوظبي – البيان

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يُشارك مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، بأجندة حافلة بالفعاليات والبرامج، ضمن شهر القراءة الوطني 2023، سعياً إلى دعم الجهود المستدامة للمؤسسات والجهات في الدولة، لترسيخ ثقافة القراءة في مجتمع الإمارات، والمساهمة في تصميم وابتكار مبادرات جديدة ومتميّزة لهذه الغاية.

ويسلّط المركز خلال مشاركته الضوء على أبرز مشاريعه المعنية بالقراءة، وأُطر تعزيز التواصل مع مختلف فئات المجتمع، من خلال إشراكهم في الفعاليات والمبادرات المبتكرة.

نجاحات

وبهذه المناسبة، قال الدكتور علي بن تميم رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: لقد نجح شهر القراءة الوطني على مدار السنوات، في تكثيف الجهود الحكومية لتعزيز القراءة في مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة، والمساهمة بفاعلية في توطيد علاقة أفراد المجتمع بالقراءة، وجعلها نهجاً يومياً يمارسونه في حياتهم، وطريقاً نحو تحقيق النجاحات وصناعة الإنجازات بمختلف المجالات.

وأضاف: «حرص مركز أبوظبي للغة العربية مُنذ تأسيسه، على أن يكون شريكاً فاعلاً في المسارات الوطنية لتثقيف المجتمع، وتوفير الأدوات اللازمة لنجاح هذه المهمة. لذا، يعمل سنوياً، وبجهود حثيثة، على وضع أجندة حافلة بالفعّاليات الموجهة لكافة الفئات خلال «شهر القراءة الوطني»، سعياً للارتقاء بمستواها المعرفي، وتكريس القراءة عادةً متأصلة في نفوسهم».

أمسيات وجلسات

وتتضمن أجندة المركز في شهر القراءة الوطني 2023، مجموعة من المحاضرات وورش العمل المتخصّصة، وأنشطة تفاعلية مع الجمهور والأطفال، وأمسيات شعرية وجلسات نقاشية.

ويُنظم المركز برنامج «الكتابة الإبداعية» على مدار الشهر، ويهدف من خلاله إلى رفع مهارات المبدعين بمجال الكتابة الإبداعية باللغة العربية، عبر سلسلة من المحاضرات وورش العمل التفاعلية التي تسعى إلى تعزيز إمكانات المشاركين في البرنامج، وتزويدهم بالمهارات الأساسية اللازمة للكتابة الإبداعية في مجالات: كتابة الرواية، وكتابة قصص الأطفال، الكتابة الشعرية، والخط العربي.

ومن جهته، يُنظم «نادي كلمة للقراءة» التابع للمركز، مجموعة من الفعاليات والجلسات والبرامج القرائية لمناقشة كتب مختارة، فضلاً عن تنظيم عدد من الزيارات للجهات والمؤسسات، إلى مكتبة قصر الوطن، للتعرّف إلى مرافقها، وأبرز الخدمات التي تقدّمها للجمهور.

فرصة

ويتيح المركز لجمهوره من مختلف الفئات المجتمعية الفرصة للاستمتاع بباقة من الأنشطة التفاعلية المصمّمة لتُناسب جميع الفئات العمرية، والتي ستُقام في «حديقة أم الإمارات»، و«مشروع القناة في مدينة أبوظبي».

في عطلة نهاية الأسبوع، لمدة يومين في كل موقع، وتشمل الأنشطة ركناً مخصّصاً لقراءة قصص الأطفال، وورش عمل تعليمية، إلى جانب ورشة الخط العربي وركن الموسيقى، فضلاً عن تنظيم فقرات موسيقية وأمسيات شعرية، بالتزامن مع يوم الشعر العالمي، بالإضافة إلى فعّالية «خزانة الكتب»، التي ستشمل بيع كتب بمجالات الآداب والفنون والأطفال والناشئة للجمهور، بأسعار تشجيعية خلال شهر القراءة.

من جانبٍ آخر، يحتفي المركز بالأيام العالمية التي تتزامن مع «شهر القراءة»، والتي أقرّتها الأمم المتحدة سنوياً، لتعزيز الوعي، وتحفيز العمل العالمي المرتبط بهذه المناسبات. ويتضمن ذلك عقد ندوة حوارية تحت عنوان «نساء رائدات في الأدب»، وذلك بالتزامن مع يوم المرأة العالمي، إلى جانب أمسية شعرية، بحضور نخبة من الشعراء والأدباء، بالتزامن مع اليوم العالمي للشعر.