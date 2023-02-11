تيكت ميتا تطلق كرنفال البندقية الأول بتقنية الميتافيرس

المصدر: البندقية - البيان

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أطلقت تيكت ميتا كرنفال البندقية الأول الذي يقام في فينيسيا بإيطاليا بتقنية ميتافيرس وذلك أول مرة على الإطلاق.

وتوشك ميتافيرس على أن تتألق بمزيج جميل من الثقافات القديمة، والأزياء، وأقواس قزح المشعة، والأجواء الكلاسيكية والعروض التنكرية القوطية الرومانسية حيث تستعد لاستضافة كرنفال البندقية الأول على الإطلاق.

هذا الحدث الرائع تحت عنوان؛ دارك ميلودي يقام في البندقية في أبازيا ديلا ميزركورديا وسيتضمن حفل عشاء وسجادة حمراء وعروضاً مذهلة ودي جي وغير ذلك الكثير.

وسيقام الحدث في فينيسيا بإيطاليا، وسيشمل كرنفال البندقية تداخلاً بين الثقافات القديمة والأزياء الفاخرة ومجموعة من الألوان والكثير من المفاجآت والعروض التنكرية الرومانسية.

ففي 18 فبراير، في حدث السجادة الحمراء، سيشارك الضيوف في حفل عشاء مصحوب بالعروض المذهلة، وسيتم بعد ذلك تقديم الحدث أول مرة على الإطلاق في XR8 ميتافيرس في 26 فبراير، مع ترقب وإثارة للجميع.

ستكون تجربة غامرة وفريدة بزاوية 360 درجة للمشاهدين الذين سيحظون بمشاهدة مذهلة تحدث أول مرة على ميتافيرس، وليس هذا فقط، بل أنت على وشك الدخول في أجواء وتجربة كرنفال البندقية على ميتافيرس.

المرأة في ميتافيرس

تتوسع صناعة التكنولوجيا وويب 3 بمعدل كبير مع ظهور العديد من المشروعات الجديدة والابتكارات والشركات الناشئة يومياً. ومع ذلك، يبدو أن الصناعة يهيمن عليها الرجال بشكل رئيس بينما تشكل النساء أقلية. واليوم في فضاء ويب 3 والميتافيرس، لدينا نساء بارزات، يشققن الطريق ويضعن بصماتهن.

اثنتان من أبرز النساء في الطليعة في هذا المجال وهما إيرينا جاد الله وآنا إيفانتشينكو. تؤدي كلتا المرأتين أدواراً مهمة في جعل ويب 3 حقيقة واقعة، دعونا نلقِ نظرة فاحصة على هؤلاء الذين يغيرون قواعد اللعبة وإنجازاتهم في الصناعة حتى الآن.

إيرينا جاد الله متميزة في مجال تقنية بلوك تشين وتؤمن بالثورة التكنولوجية لويب 3 وتشكل مركز قوة وتعطي النساء اللواتي يأملن الانضمام أيضاً إلى هذا القطاع الدوافع وشاركت في العديد من المشروعات القائمة على ويب 3 وهي في المقدمة في هذا المجال، إذ تمثل النساء وتفتح الفرص أمام النساء الأخريات للانضمام. إيرينا المؤسس المشارك لتيكت ميتا، وهي منصة ميتافيرس لاستضافة الأحداث وإصدار التذاكر والتي تساعد منظمي الأحداث والمشاهير والفنانين والموسيقيين ومجموعة من الآخرين على التواصل مع معجبيهم على مستوى العالم على ميتافيرس.

آنا إيفانتشينكو من عشاق ويب 3 وشريكة في تأسيس تيكت ميتا، كانت رائدة في العديد من المشروعات في مجال التكنولوجيا وكانت مشاركاً نشطاً ورائداً في تبني ويب 3 مدفوعة بالرغبة في إحداث تأثير إيجابي وتبحث دائماً عن تحديات جديدة تسمح لها بإحداث فرق. بفضل خبرتها القيادية التي تزيد على 13 عاماً والتزامها الثابت التميز، تعد آنا رصيداً قيماً لأي فريق ومستعدة لإحداث تأثير كبير في مساحة ويب 3.