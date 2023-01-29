تحية إلى أساطين الإبداع

المصدر: دبي - البيان

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قدمت راقصة الباليه العالمية سفيتلانا زاخاروفا، النجمة الأولى في فرقة «بولشوي» الروسية، ونجمة «تياترو ألا سكالا» الإيطالي، في «دبي أوبرا»، مساء أول من أمس، عرض «مودانس» المزدوج، من إنتاج «موزارتس». وانضم إلى الفنانة، التي تعد من أعظم شخصيات الباليه في القرن الحادي والعشرين، طاقم من الراقصين تشكله نخبة من نجوم مسرح بولشوي، بما فيهم ميخائيل لوبوخين، فايتشسلاف لوباتين، دينيس سافين، أرتمي بيلياكوف، أناستازيا ستاشكيفيتش وآنا تورازاشفيلي.

مقطوعات

بدأ الحفل مع باليه Come Un Respiro، المصمم خصيصاً لسفيتلانا زاخاروفا من قبل مصمم الرقصات الإيطالي ماورو بيغونتزيتي، ويستند على مقطوعات مختلفة للمؤلف الموسيقي جورج فريدريك هاندل.وشهد الجزء الثاني من العرض تكريماً لأسطورة الموضة مادموازيل كوكو شانيل. وهذا العرض المسمى «بالية غابرييل شانيل» هو تعاون لمصمم الرقصات يوري بوسوخوف والملحن إيليا ديموتسكي مع أليكسي فرانديتي، كاتب سيناريو ومخرج العرض. وفي العرض، حضرت تصاميم «استوديو دار الموضة شانيل» بقوة، حيث ابتكر «الاستوديو» برئاسة المديرة الفنية فيرجيني فيارد، أكثر من 80 زياً خصيصاً لهذا الباليه.

رابط

الرابط بين الباليه وشانيل، قوي؛ فقد استوحت مصممة الأزياء الشهيرة فنها وتصاميمها من الرقص، كحركة واستعارة للحرية، وكلغة وتعبير عن الجمال.

مسار

من جهتها، ترى زاخاروفا في العرض الذي يقدم «مسار حياة امرأة حولت عالم الموضة في القرن العشرين»، فرصة للحديث عن الروابط التي جمعت بين مصممة الأزياء الشهيرة ومعاصرها مدير الباليه الشهير، الروسي سيرغي دياغيليف، وتعاونهما في باريس، وتقول: «يمكننا القول إن كوكو شانيل وسيرغي دياغيليف أحدثا معاً، في تلك السنوات، ثورة في عالم الرقص».