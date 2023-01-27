دبي تلهم شازيا سلام في «أصوات متداخلة»

المصدر: دبي - رشا عبد المنعم

ت + ت - الحجم الطبيعي

تمثل دبي واحة نوعية للإبداع في عالمنا يقصدها أبرز الفنانين والمبدعين بوجه عام، من أجل عرض إبداعاتهم وتروجيها، والتعرف إلى تجارب الآخرين. وتبدو علاقة الفنانة شازيا سلام بالإمارة، خاصة جداً، فهي مولودة فيها وتستلهم المثير من أعمالها من مفردات الحياة في مدينة دبي التي تحفل بتمازج الثقافات وألوان لقاء الحضارات، حيث توضح في حديثها لـ «البيان»، أنها عكست ذلك في معرضها «أصوات متداخلة»، أول معرض فردي للفنانة والذي يتوج رحلتها الإبداعية في برنامج الممارسة النقدية لعام 2022 الذي ينظمه مركز تشكيل ضمن بداية احتفالاته بذكرى تأسيسه الخامسة عشرة هذا الشهر.

وتبين شازيا أن المعرض يضيء على خطوط انتقال النتاج الثقافي لأصوات مألوفة في الذاكرة ويمثل إيقاعها ألحاناً محفوظة الرتم تتناقل كأداة ملهمة في التواصل واللغة، وبين الأداء والطقوس، وبين الفن والمادة - الأمر الذي يعكس اهتمامها بالهويات المبنية بدءاً من الرسائل الآلية للخطوط الهاتفية، أو التعليمات اللبقة في محطات المترو، أو العروض المحفزة عبر الراديو، وتؤكد شازيا التي تقيم في دبي أن مجموعة الأعمال الجديدة التي تم ابتكارها خلال مشاركتها في برنامج الممارسة النقدية في «تشكيل»، تمثل سلسلة من التمارين التي تتفاعل مع الوتيرة التقنية والجسدية، مثل التكرار والتزامن والتأخر.

وتشير إلى أن هدفها من المعرض يكمن في إثارة التساؤلات حول التفاصيل والاختلافات بين الإنسان والآلة. ويشكل معرض «أصوات متداخلة»، منظومة صوتية تفاعلية تعد الأولى من نوعها ضمن برنامج الممارسة النقدية من «تشكيل»، للفنانة شازيا سلام التي تعد الفنانة الخامسة عشرة التي تكمل البرنامج وتضيء عبر معرضها عوالم الاختلاف بين التواصل واللغة، والأداء والطقوس، والفن والمادة.

وتضيف شازيا: «أصوات متداخلة» مستوحى من فكرة التلاعب بوظائف الأشياء. وتتابع: يعرض «أصوات متداخلة» مجموعة من التسجيلات الصوتية والمرئية والمطبوعات الرقمية لترددات صوتية طيفية.

ويعد «تمرين المرآة»، مثلاً، تسجيل فيديو ثنائي القناة يضم محترفي التعليق الصوتي ديمة وهبي وعفاف شوا بيبي من دبي، كما تعاونت مع أصحاب موهبة صوتية آخرين يحظون بمكانة ثقافية في دولة الإمارات.

ويذكر المعرض الجميع بأصوات اعتادوا عليها ومرت في ذاكرتهم. وتختم شازيا: إن مفهوم تداخل الأصوات كان مصدر إلهام لي للدخول إلى مساحة العمل الخاصة بقطاع مهني محدد في المنطقة؛ وهي مساحة فناني التعليق الصوتي. ويشغل هؤلاء الفنانون مكانة ثقافية في المشهد الصوتي في دولة الإمارات، إذ تعتبر أصواتهم مألوفة لدينا.