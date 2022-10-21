ورش تدريبية وثقافية في ملتقى الشارقة للخط

المصدر: الشارقة - البيان

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ضمن فعاليات ملتقى الشارقة للخط في دورته العاشرة، تحت شعار «ارتقاء» أقيمت العديد من الورش التدريبية والمحاضرات المتخصصة في الخط العربي وفنونه وفروعه المتعددة، ومن ضمنها محاضرة أقيمت في مركز الشارقة لفن الخط العربي والزخرفة ألقاها خالد الجلاف، رئيس جمعية الإمارات لفن الخط العربي والزخرفة الإسلامية، بعنوان «الارتقاء بفن الخط العربي»، حضرها عدد كبير من الفنانين والجمهور المحب لفن الخط.

ووضح من خلالها الجلاف دور دولة الإمارات العربية المتحدة ودور الشارقة في الارتقاء بفن الخط العربي من خلال إقامة مسابقات الخط و مهرجانات وملتقيات الخط الدولية التي ساهمت في الحفاظ على عراقة الخط العربي وجمالياته ونشر الثقافة البصرية الفنية للخط في المجتمع.

وفي ورشة بعنوان (خصائص خط النستعليق عند القدماء) في بيوت الخطاطين أشرف عليها الخطاط حبيب رمضان بور، الحائز عدة جوائز دولية في الخط، وضح من خلالها خصائص هذا الخط ونشأته وتطوره بجانب التطبيق العملي مع الحضور.

الخطاط والفنان مهند البدراوي، والذي تأثر بفنون الحضارة الإسلامية القديمة، وفنون عصر النهضة، طبق مع المشاركين في ورشة «الحروفية» في مركز الشارقة لفن الخط العربي والزخرفة، مستخدماً ألوان أكريليك وأوراق كانفس، محرراً الحروف العربية من قيد المعنى، ليشكّل منها لوحات تجريدية، ومتعة بصرية أخاذة.

كما تدرب المشاركون في ورشة الخط الكوفي المصحفي، والتي أقيمت في مقر جمعية الإمارات لفن الخط العربي والزخرفة الإسلامية للخطاط عمران البلوشي، على كتابة الخط الكوفي المصحفي، مع مراعاة دقة كتابة الحرف، حيث يتميّز البلوشي بشغفه بالخطوط العربية القديمة وتاريخها وتطوّرها، لا سيّما خطوط المشرق العربي القديمة، كالخطّ الكوفي القديم، والكوفي المشرقي بأنواعه المميّزة.

أما ورشة الزخرفة على الجلد التي أقيمت في مركز الشارقة لفن الخط العربي والزخرفة، تدربت المشاركات على الكتابة على الجلد على يد الخطاط طالب العزاوي، وتحققت الاستفادة من خلال خبرة الفنان الطويلة بالزخرفة والتذهيب والفنون الجلدية، وبتنفيذ التطبيق العملي خلال الورشة التي تعتبر الأولى من نوعها في الكتابة والزخرفة والحفر والنقش على الجلد الطبيعي، ويعد العزاوي من الأساتذة الرواد في هذه الفنون وله فيها إسهامات مميزة.

هذا وتستمر فعاليات ملتقى الشارقة للخط الدورة العاشرة «ارتقاء»، إلى نهاية شهر نوفمبر المقبل، حيث تُقام في متحف الشارقة للخطّ، ومتحف الشارقة للفنون، وجمعية الإمارات لفنّ الخطّ العربيّ والزخرفة الإسلامية، وغيرها من الأماكن، وتلقى إقبالاً كبيراً من الجمهور ومحبي الخط العربي وفنونه.