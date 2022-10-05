اتفاقية تعزز تمكين أدوار المعرفة والابتكار في حياة المجتمعات

المصدر: دبي ـــ البيان

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أبرمت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة اتفاقية تعاون مع المجلس العربي للطفولة والتنمية؛ بهدف تعزيز التعاون البحثي وتبادل المعرفة في مشروع تحدي الأمية 2030. وقام بتوقيع الاتفاقية كل من جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، والدكتور حسن البيلاوي الأمين العام للمجلس العربي للطفولة والتنمية.

جاء ذلك في زيارة أجراها وفد المؤسسة برئاسة جمال بن حويرب، المدير التنفيذي للمؤسَّسة، إلى جمهورية مصر العربية، والتقى فيها عدداً من كبار المسؤولين والشخصيات رفيعة المستوى؛ إذ التقى الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والمهندس محمد يسري حنة، رئيس مجلس أمناء مؤسَّسة فودافون مصر لتنمية المجتمع.

وأشار جمال بن حويرب إلى أهمية الاتفاقية؛ لأنها تمثِّل إطاراً لتعزيز التعاون البحثي وتبادل المعرفة بين الجانبين، وتتيح توظيف خبرات وإمكانات المؤسَّسة والمركز دعماً لمسارات التمكين المعرفي، وتسهيل الوصول إلى الإصدارات المعرفية الخاصة بالمركز للاستفادة من منصة مركز المعرفة الرقمي التابع لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة للوصول إلى مجتمعات قائمة على المعرفة، تدعم البحوث والدراسات والمبادرات، والأفكار والابتكار، وتهتم بركائزها الأساسية التي تتمثل بالتعليم وريادة الأعمال والبحث والتطوير.

وأكد حرص المؤسَّسة على تطوير الشراكة المعرفية مع جمهورية مصر العربية، والإسهام في توطيد علاقات الأخوَّة التي تجمع بين البلدين. كما نصَّت الاتفاقية على بحث فرص دعم الأنشطة ذات الطبيعة غير الربحية المتعلقة بتحدي الأمية، وتبادل المواد المعرفية والخبرات مثل المكتبات والمعلومات الإلكترونية.

قيمة

أكد جمال بن حويرب ود.حسن البيلاوي، خلال توقيع الاتفاقية، أهمية إتاحة المعرفة بشتى أشكالها في مجالات الطفولة، ومن بينها إتاحة المواد المعرفية التي أصدرها المجلس العربي للطفولة والتنمية في منصة مركز المعرفة الرقمي التابع لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، والذي يعدُّ من كبرى المنصات الإلكترونية المتطورة التي تثري المحتوى العربي عبر شبكة الإنترنت.