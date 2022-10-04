إبداعات الحاضر تعانق جواهر التراث في متحف الاتحاد

المصدر: دبي – البيان

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أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، عن إطلاق موسم ثقافي لتفعيل متحف الاتحاد، أعد بالتعاون مع «السركال للاستشارات» لتقدّم عبره باقة حافلة من الفعاليات والأنشطة التفاعلية التي تحتفي برواد الحاضر وإرث الماضي في آن معاً؛ موفرةً تجربة ثقافية وترفيهية استثنائية لزوار المتحف من المواطنين والمقيمين والضيوف من شتى أرجاء العالم على مدار العام.

وتندرج هذه الخطوة في إطار التزام «دبي للثقافة» بإتاحة الثقافة أمام جميع فئات المجتمع وتشجيع المشاركة الفعالة في مشهد الإمارة الثقافي والإبداعي عبر البرامج الثقافية الواسعة في المتاحف والمواقع التراثية التي تحتفي بالهوية الوطنية الأصيلة والتراث الإماراتي الغني، وتسهم في ترسيخ مشاعر الفخر بهما لدى أفراد المجتمع.

تواصل

وفي هذا الصدد، أوضحت خلود خالد النعيمي، مدير قسم الفعاليات في متحف الاتحاد أن برنامج متحف الاتحاد، المقرر إطلاقه ابتداءً من 7 أكتوبر 2022 وسيستمر حتى يونيو 2023، سيحتفي بالأصوات المبدعة التي ترسم حاضر دولة الإمارات العربية المتحدة المزدهر تحت مظلة قصة تأسيسها الملهمة التي يسردها المتحف بطابع مبتكر، ما يوسع نطاق رسالة المتحف التي تركّز على تعزيز الإرث التاريخي لدولة الإمارات، ويعكس إحدى القيم التي تنطلق الهيئة منها في أداء مهمتها؛ وهي التواصل الفعال بين المبدعين والعالم.

وأضافت النعيمي: «يعتبر متحف الاتحاد منصة عصرية جاذبة للزوار من شتى شرائح المجتمع، وسوف يتيح البرنامج منصة ثمينة لاستعراض أعمال المواهب المحلية أمامها في العديد من المجالات كصناعة الأفلام والشعر والرسم وفنون الخط والحرف اليدوية وغيرها الكثير من التخصصات، وسيستقطب العديد من المتحدثين الذين سيغطون طيفاً واسعاً من الموضوعات على مدار العام؛ ما يسهم في دعم قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في الإمارات، وتعزيز السياحة الثقافية، وصولاً إلى ترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للثقافة وحاضنة للمواهب وملتقى للمبدعين».

تجارب

ويتضمن البرنامج أنشطة وفعاليات متجددة شهرياً ترتقي بتجربة الزوار من الأعمار كافة ضمن بيئات مثيرة وتفاعلية، حيث سيجد الجميع تجارب مفيدة تسعدهم؛ من أبرزها سلسلة «أفلام المتحف».

كما يتضمن البرنامج سلسلة حوارية تحت عنوان «حوار المتاحف» يستضيف خلالها المتحف متحدثين من تخصصات متنوعة في جلسات حوارية ثرية.