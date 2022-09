«السركال ليتس» في دبي .. قصص جمال العالم في «روايات ملونة»

المصدر: دبي ـــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحتضن «السركال أفنيو»، الموطن الإقليمي لدُور الفن المعاصر والمعارض الفنية ووجهة الفنانين من جميع أنحاء المنطقة، فعاليات الموسم الفني الجديد «السركال ليتس»، التي ستنطلق 27 سبتمبر الجاري.

وتجمع الأمسية الافتتاحية لفعاليات الموسم بين المفاجئ والغريب من جهة والأصيل والبسيط من الجهة الأخرى، في أكثر من 12 من المعارض الفنية المؤثرة، والمسارات الفنية، والأعمال التركيبية العامّة.

تكشف أبرز دور الفن في المنطقة عن معارضها الجديدة ضمن فعاليات «السركال ليتس»، وتتضمن أعمالاً فنية من الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) . وتتوفر للجمهور فرصة للاطلاع على أعمال كبار الفنانين من المنطقة والعالم في الحدث.

ومن أبرز المعارض:المعرض الفردي الأول للفنان العراقي الأمريكي مايكل راكويتز في «غرين آرت غاليري»، حيث يعرض الفنان مشروعه المتواصل منذ سنوات تحت عنوان The invisible enemy should not exist والذي يركّز على التراث الثقافي المهدّد، والمدمّر، والمفقود.

مشاهد وصور

وتفتتح غاليري «ذا ثيرد لاين» معرضًا فرديًا ليوسف نبيل بعنوان «الرحلة الجميلة»، يتضمّن مجموعة منتقاة من أعماله تعود إلى ما بين العام 2016 والوقت الحاضر، بينها صور لمشاهد سينمائية وصور ذاتية متخيَّلة، بالإضافة إلى العرض الإقليمي الأول لفيلمه الرابع الذي يحمل اسم المعرض الفني نفسه.

ويقدّم غاليري لوري شبيبي المعرض الفني الفردي Fractured Landscapes، للفنان المقيم في لندن ناثانيال راكو، الذي تتضمن ممارستُه الأعمال التركيبية العامة، والنحت، والرقص المعاصر، والرسم، والبحث في الشكل والمواد المستوحاة من ملاحظاته حول الضوء وتأثير تقلباته على تصوّراتنا للمناطق الحضرية.

مسار فني

وتفتتح مؤسسة إشارة للفنون معرض Pattern، وهو أول معرض فردي للفنان الهندي نافجوت ألطاف في منطقة شبه الجزيرة العربية، أما في كربون 12، فتأخذنا الفنانة الإماراتية سارة المهيري في نزهة على الأقدام، حيث تعرض مسارًا فنيًا على جدران المعرض وأرضيته، مستمدًا من مسارات أقامتها سابقًا، ما يسمح للزوار بإعادة زيارة المسارات التي كانت الفنانة ارتادتها، والاستمتاع بالروعة المؤقتة التي لاحظتها.

كذلك ينظّم غاليري زاوية معرض «قفزة فوق الحاجز» للفنان خالد حوراني، فيما تقدّم غاليري 1×1 معرضًا فرديًا للفنانة الهندية شيفاني أغاروال. وتقدم غاليري فيرتي كونتيمبورري معرض «طلالية» للفنانة السورية سوسن البحر، فيما تنظّم غاليري كوستوت معرضًا جماعيًا يضم أعمال الفنانين علي بني صدر، وفرناندو بوتيرو، وإيان دافنبورت، ومارك كوين.

أما غاليري «مستاريا» يقدم معرضًا للأخوين كونور بعنوان Celebrity is a mask that eats its own face، في حين تنظّم غاليري «فولت آرت بروجيكتس» معرض The Guernica Project.

ويقدّم الفنان والمصمم فابيان فرينز ضمن معارضه المؤقتة المعرض الجماعي School of Malaga، في حين تقيم غاليري «تاتينتسيان» معرضًا فرديًا للفنان مات كوليشاو بعنوان The Machine Zone.

وسيُعرض عمل تركيبي مرئي ومسموع لمؤمن سويطات في «ذا يارد» في السركال أفنيو، على هامش «السركال ليتس». واكتشف الفنان، والأرشيفي، وجامع المقتنيات القيّمة في العام 2018، أول فيلم وثائقي تعليمي بالأبيض والأسود عن منطقة الشرق الأوسط، ويعود للعام 1955.

12

تشهد فعاليات «السركال ليتس» إقامة معرض للأعمال الفنية المؤلفة من الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) بالتعاون مع مورو كوليكتيف في مساحة A4، حيث يُعرض أكثر من 12 عملًا جديدًا بعنوان Generative Human، تتطرق لموضوعات تتنوع بين الطبيعة، والخصوبة، والنمو، والأساطير، والتحوّل.