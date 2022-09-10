المصدر: قراءة: فاطمة العرياني

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ما هو هدفك في الحياة؟ سؤال يتكرر علينا منذ خطواتنا الأولى في المدرسة؛ هل تأملنا ملياً حقيقة السؤال وإجابته؟ هل لحياتنا معنى نسعى إليه ونقاتل من أجله؟ كتاب «إيكيجاي» يبحث في السر الياباني لعيش حياة مثمرة وسعيدة؛ بالنظر في أسرار المعمرين في اليابان.

يبدأ الكتاب رحلته بالتعريف بمعنى إيكيجاي في المفتتح؛ ليكمل التعريف أكثر في العنوان الأول «إيكيجاي فن البقاء شاباً مع التقدم في العمر»؛ فيستهل بالتساؤل «ما سبب وجودك؟» ويكمل بالتحذير من التقاعد والتوقف عن العمل؛ لينتقل إلى جزيرة الشباب (شبه) الأبدي، ومناطق المعمرين في العالم؛ ليفصل أكثر في عنايتهم بالتغذية، ويختم بمجموعة «مواي» وأثرها في بناء الإيكيجاي.

في «أسرار الشباب شبه الدائم» يوضح أسباب الشيخوخة وكيفية الحماية منها؛ فيبدأ بالتشويق إلى ضرورة الهروب من الشيخوخة ثم ينتقل إلى التوتر وتأثيره في ضعف المناعة والشيخوخة ويتابع أكثر بالدعوة إلى الحركة والنوم السليم للحفاظ على الشباب بتنشيط خلايا الجسد والتفكير.

وفي (من العلاج بالمعنى إلى إيكيجاي)؛ يعرف العلاج بالمعنى وأهميته ومزاياه؛ ليصل إلى «علاج موريتا»، موضحاً المبادئ الأساسية لهذا العلاج ومراحله ثم يكمل «تأمل نايكان» والأسئلة التي يقوم عليها؛ لينتهي إلى أثر كل ذلك في الوصول إلى إيكيجاي الخاص بك.

ويفصل أكثر في الأدوات المساعدة لبناء إيكيجاي خاص بك في «البحث عن التدفق في كل ما تفعله»، موضحاً كيفية تحويل العمل ووقت الفراغ إلى فرص للنمو؛ فيعرف التدفق وشروطه واستراتيجيات الوصول إليه متابعاً بدور البساطة وأهمية ذلك في إيكيجاي؛ لينتقل إلى «أساتذة العمر الطويل» يطرح فيه نصائح من المعمرين الأطول عمراً في العالم ويتابع في «دروس من المعمرين في اليابان» بنصائح وحكم عن السعادة والعمر الطويل.

أما في «نظام إيكيجاي الغذائي» فيستعرض ما يأكله ويشربه المعمرون في أنحاء العالم، ويتابع في «حركة خفيفة، حياة أطول» إلى تمرينات من الشرق تعزز الصحة والعمر الطويل لينتهي إلى «المرونة والوابي سابي» وأثرها في حمايتك من الشيخوخة، وبعد الخاتمة ينتهي إلى الخلاصة التي يستعرض فيها القواعد العشر لإيكيجاي.

إيكيجاي هو «سبب وجودك» الذي تسعى إليه وتراه معنى يليق ببقائك على قيد الحياة، وهذا الكتاب أوضح لك أهمية هذا السر وكيفية الوصول إليه بلغة علمية منهجية ثرية غنية بالمعرفة سهلة التناول والشرح مع صور توضيحية بالإضافة إلى دراسة ميدانية في جزيرة المعمرين والحياة مع أهلها.