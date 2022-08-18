المستكشفون الصغار في سيتي سنتر رحلة من المتعة والتعلم

المصدر: دبي - عبير يونس

ت + ت - الحجم الطبيعي

يواصل مركز المستكشفون الصغار في سيتي سنتر مردف في دبي، فعالياته التي لا تتوقف على مدار العام، وذلك من خلال مخيم صيفي يستهدف الأطفال من عمر 4 سنوات وما فوق، حيث يُتيح للأطفال المشاركين خوض العديد من تجارب اللعب والمرح، كما يوفر الفرصة للآباء والأمهات المشاركة في التجربة التعليمية، حيث يساعد فريق عمل «المستكشفون الصغار» الآباء على اكتشاف أفكار جديدة حول أساليب تنمية الطفولة وإتقان استخدام العديد من التقنيات التي ستساعد أبناءهم على التطور الجسدي والعقلي.

مساحات متنوعة

في مساحات مخصصة لهذه الفعاليات الصيفية في سيتي سنتر مردف، يمكن مشاهدة الأطفال وهم يتفاعلون مع رسومهم وألوانهم، أو يلبسون ملابس رواد الفضاء، أو يلعبون بالألعاب المائية، وهو ما يجعلهم يقضون أوقاتاً مليئة بالمتعة والتعلم بذات الوقت من خلال 3 مناطق، وهي منطقة الماء التي يتعلم فيها الأطفال أهمية الماء للنباتات والأسماك، ويكتشفون دور الماء في الحياة الطبيعية. ويظهر من خلال هذه المساحة شغف الأطفال اللعب بالماء لأجل أن يكتسبوا فهماً ووعياً أكبر لأهمية المياه للبشر والحيوانات والنباتات والأسماك، وهو ما يمكنهم من الانخراط في تجربة مهمة في فهم الطبيعة والتعرف على مفرداتها. إلى جانب اكتساب العديد من المعلومات حول أشكال توفر المياه على الأرض وكيف تؤثر في تشكيل المناظر الطبيعية المحيطة بهم.

وأما المنطقة الثانية فهي مخصصة للعب وتحتوي على ألعاب تساعد الأطفال على تعزيز مهارات التوازن وسرعة البديهة والتركيز والتوافق بين الرؤية وحركة اليدين. فالمشرفون على هذه المساحة يدركون أن عملية التعليم تحدث للطفل بشكل أوضح وأسرع عندما يكون ذلك من خلال اللعب. وهو ما يجعل هذه المنطقة قادرة على تطوير إحساس أطفالنا بالتوازن، وتسريع أوقات الاستجابة، وتنمية التنسيق العيني لديهم، وتحسين قدرتهم على التركيز، وسط بيئة آمنة ومريحة وممتعة بذات الوقت. إن القدرة على اللعب مع الأطفال الآخرين من نفس العمر تساعدهم أيضاً على النمو بثقة وبناء مهاراتهم الاجتماعية بشكل صحيح، مما يتيح لهم تكوين صداقات في نفس الوقت الذي يمرحون به.

مغامرات فضائية:

من خلال مساحة الفضاء يمكن للأطفال اكتساب معلومات بسيطة عن الفضاء عبر الدخول في مغامرات ممتعة في الصواريخ ومحطات الفضاء. وهو ما يعزز ثقافة الإمارات كواحدة من دول العالم المهتمة بالفضاء، حيث يتمكن الأطفال في هذه المنطقة من الانطلاق في مغامرة منقطعة النظير خاصة بهم ليتعرفوا أكثر على النظام الشمسي والنجوم والكواكب والمحطات الفضائية وكيفية عمل الصواريخ، إذ تعتبر منطقة الفضاء هذه بمثابة الطريقة المثلى لبدء فهم الكون.

في هذه المخيمات الصيفية كما في غيرها من المخيمات المقامة في دبي، هناك مساحة آمنة للأطفال لقضاء أوقات مليئة بالمتعة والفائدة، تسهم في تشكيل معلوماتهم وتجعلهم قادرين على بناء شخصيتهم بشكل صحيح. فالممارسات والعادات المبكرة هي المفتاح الأساسي لوضع الأطفال على المسار الصحي والأكثر سعادة في مرحلة الشباب.