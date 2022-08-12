مكتبة محمد بن راشد تستقبل وفد هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية في عُمان

المصدر: دبي - البيان

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استقبلت مكتبة محمد بن راشد، أول من أمس، وفداً من هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية في سلطنة عمان، للاطلاع على تجربة المكتبة الرائدة في مجال المكتبات والتوثيق وإدارة الوثائق إلى جانب البنية التقنية والجوانب الفنية في مبنى المكتبة، إلى جانب بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون المستقبلي في مجالات العمل المختلفة.

وكان في استقبال الوفد، الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، وعدد من المسؤولين بالمكتبة. وضم وفد هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، الدكتور حمد بن محمد الضوياني، رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، والدكتور موسى بن ناصر المفرجي، المشرف على مشروع المكتبة الوطنية في عمان، والدكتور شبير بن عبدالرحيم العجمي، المشرف الفني على مشروع المسرح الوطني، والمهندس سامر بن سليمان العزري، المشرف الفني على مشروع مجمع عمان الثقافي، وعدداً من كبار المسؤولين والموظفين في القطاع الثقافي بسلطنة عمان.

ورحب الدكتور محمد المزروعي بوفد هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، مؤكداً حرص مكتبة محمد بن راشد على تعزيز التعاون المشترك في المجالات والقطاعات التي تنهض بالقطاع المعرفي والثقافي وتسهم في الحفاظ على مكونات الحضارة الإنسانية ومن بينها قطاع الوثائق والمحفوظات، انطلاقاً من رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز مكانة دولة الإمارات عامة وإمارة دبي على الساحة العالمية باعتبارها مركزاً عالمياً للثقافة وحاضنة للإبداع.

وأضاف: «نتطلع لمزيد من التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التوثيق التاريخي وإدارة الوثائق والمحفوظات، والتي تشكل ذاكرة ثرية توثق مسيرة النهضة الشاملة التي تشهدها الأمم والحضارات».

من جانبه، قال الدكتور حمد بن محمد الضوياني: «إن زيارة مكتبة محمد بن راشد، تأتي في إطار برنامج جولاتنا الخارجية للاستفادة من تجارب الدول الشقيقة المعتمدة على أحدث التقنيات والجوانب الفنية والسياسات المعتمدة في قطاع المكتبات والمسارح والأرشفة الوطنية».

دور رائد

أشاد الوفد العماني بدور مكتبة محمد بن راشد الرائد، في حفظ الوثائق والتي تعد شواهد حية لمسار التاريخ، ونتاج الفكر الإنساني في مجالات العلم والمعرفة بمختلف فنونها وفروعها، مؤكدين أهمية تعزيز التعاون المستقبلي وتبادل الخبرات في الأرشفة والتوثيق وأنظمة المكتبات.