شما بنت محمد تزور متحف «تيت مودرن» ومعرض لندن الوطني

المصدر: البيان - وام

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أشادت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، بما شاهدته داخل معرض ومتحف تيت مودرن من تجربة فريدة على صعيد تعزيز قيمة الفن ودوره في حياة الإنسانية، منوهة بأهم المشاهد التي لفتت انتباهها، وتمثلت في وجود أطفال في سن مبكرة، يزورون المعرض، وهو ما يرسخ قيمة الفنون في نفوسهم ووجدانهم.

جاء ذلك خلال زيارتها للمتحف، الذي يعد أحد أهم المتاحف البريطانية الوطنية، ويحتوي على عدد من اللوحات الفنية الحديثة، التي يعود تاريخ بعضها إلى عام 1900م، وكان في استقبالها موري زيو أحد المختصين بالفن في المعرض، والذي أبدى تقديره لتلك الزيارة، واصطحبها في جولة عبر الأقسام المختلفة للمعرض.

وأعربت عن سعادتها بوجودها في هذا المكان العريق، الذي يحوي بين جدرانه إبداعات العديد من الفنانين والمبدعين البريطانيين، وغيرهم من دول العالم، مؤكدة أن الفن يمثل رابطاً قوياً يجمع البشرية، في إطار واحد من الإبداع والجمال والفكر، فكلما اهتمت البشرية بالفنون زاد ذلك من مساحة النمو الروحي، الذي يعتبر مرتكزاً مهماً وأساسياً في تحقيق التواصل الإيجابي بين المجتمعات والثقافات المختلفة.

على صعيد متصل زارت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد «معرض لندن الوطني»، الذي يضم مجموعة غنية من اللوحات والإبداعات الفنية، التي يرجع تاريخها إلى القرن الثالث عشر، ويضم لوحات لكبار الفنانين الأوروبيين مثل فان جوخ ورامبرانت ومايكل أنجلو ودافنشي وغيرهم، وكان في استقبالها موران برانز ومايلز ناب اللتان قدمتا نبذة حول تاريخ إنشاء المعرض.

وقالت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد: «سعيدة بزيارتي اليوم للمعرض»، مؤكدة قيمة الفنون وأهميتها في صياغة التاريخ الثقافي والاجتماعي للحضارات.