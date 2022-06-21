نجاد أحمد علي.. بطلة تحدي القراءة العربي في جيبوتي

المصدر: جيبوتي ـ البيان

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توّج تحدّي القراءة العربي في دورته السادسة الطالبة نجاد أحمد علي أربط بالصف الحادي عشر في مدرسة المعهد الإسلامي بطلةً على مستوى دولة جيبوتي من بين 1,189 طالباً وطالبة شاركوا في التظاهرة القرائية الأكبر من نوعها عالمياً باللغة العربية.

وتم إعلان اسم الفائزة خلال فعالية الحفل الختامي لتحدي القراءة العربي، والتي أقيمت برعاية المدرسة السعودية في جيبوتي.

وتأهل إلى التصفيات النهائية على مستوى جيبوتي العشرة الأوائل، اختارت منهم لجان التحكيم بطل التحدي على المستوى الوطني الجيبوتي لدورة هذا العام.

العشرة الأوائل

وإلى جانب الفائز الأول على مستوى جيبوتي، ضمت قائمة العشرة الأوائل الذين تميزوا في تحدي القراءة العربي في دورته السادسة على مستوى الدولة كلاً من الطالبة بالصف الحادي عشر في المدرسة السعودية زينب حمدو عبدالله، والطالب بالصف السادس في نفس المدرسة نجم الدين باسل البازلي، وعبدالرازق حسن عبدالله بالصف العاشر في مدرسة مجمع الرحمة، وعبد الغني أحمد العلي الطالب بالصف الثاني عشر في المعهد الإسلامي، والطالبة بالصف الحادي عشر في المدرسة السعودية آلاء حلمي السعيد، والطالبة بالصف التاسع في نفس المدرسة مالكة بشير عبدي، وحنين قمر الدولة الطالبة بالصف الحادي عشر في مدرسة الإرشاد النموذجية، وأبو بكر عطاوي وعيس الطالب في الصف العاشر في المدرسة اليمنية، وخديجة حمد محمد الطالبة في الصف الحادي عشر في مدرسة الإرشاد النموذجية.

الدورة الأكبر

وتعد الدورة السادسة من تحدي القراءة العربي الأكبر من نوعها في تاريخ الفعالية القرائية العربية حيث شارك فيها 22.27 مليون طالب وطالبة من 44 دولة حول العالم طالعوا ولخّصوا الكتب باللغة العربية.

واعتمد الطلبة على التكنولوجيا والأدوات الرقمية بشكل ذكي، حيث وفّر التحدي آليات تلخيص الكتب التي طالعها المشاركون عبر ملفات إلكترونية، فيما تم توفير المواد القرائية للطلبة ورقياً ورقمياً.

تطور نوعي

وقالت سارة النعيمي، مدير مكتب مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية: " إن اللغة العربية لغة رسمية في دولة جيبوتي الشقيقة التي تشهد اهتماماً كبيراً وتطوراً نوعياً في تعزيز حضور اللغة العربية، ووزارة التعليم فيها تدرج مادة اللغة العربية ضمن المنهاج التعليمي ابتداءً من المرحلة الابتدائية، وفي جامعاتها ومعاهدها أيضاً، وحرص طلابها على المشاركة في تحدي القراءة العربي يؤكد على هذا التطور المستمر لمكانة لغة الضاد بدعم من قيادة الدولة ومؤسساتها ومجتمعها الحريص على المعرفة والعلم.

وهنّأت النعيمي أبطال تحدي القراءة العربي في جيبوتي وكل الداعمين له في الدولة مشيدة بدور وزارة التربية والتعليم والمناطق التعليمية وإدارات المدارس والمشرفين، مؤكدة تطلع مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية لمزيد من التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

مكوّن رئيسي

وأكد محمد بن عليان الحربي، مدير المدرسة السعودية في جيبوتي، أن اللغة العربية مكوّن رئيسي في ثقافة المجتمع الجيبوتي وتاريخه، لافتاً إلى وجود إقبال كبير فيه على المشاركة في المبادرات الهادفة، التي تعزز مكانة المحتوى العربي القيّم وترسخ الموقع الحيوي للغة العربية كإحدى اللغات العالمية المعتمدة.

وتقدم بالتهنئة لجميع المشاركين والفائزين في تحدي القراءة العربي من الطلاب والطالبات في جيبوتي، مشيداً بجهود مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في نشر العلم والمعرفة ودعم موقع اللغة العربية كلغة للتواصل الثقافي والحضاري والإنتاج العلمي والفكري.

ويهدف تحدي القراءة العربي، الذي تنظمه مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للدورة السادسة على التوالي، إلى إنتاج حراك قرائي ومعرفي شامل، يرسخ قيم التواصل والتعارف والحوار والانفتاح على الثقافات المختلفة، ويكرّس القراءة والمطالعة والتحصيل العلمي والمعرفي ثقافة يومية في حياة الطلبة، ويحصّن اللغة العربية، ويعزز دورها كوعاء لنقل وإنتاج ونشر المعرفة والمشاركة في إثراء التقدم البشري ورفد الحضارة الإنسانية واستئناف مساهمة المنطقة فيها.